STÜRZELBACH – PKW-Brand bei Stürzelbach

Zu einem Großeinsatz der Freiwilligen Feuerwehr Altenkirchen kam es in der Gemarkung Stürzelbach. In einem abgelegenen Waldstück stand bei Eintreffen der Einsatzkräfte ein PKW aus dem Raum Altenkirchen lichterloh in Flammen. Ein erster Blick in den Fahrgastraum bestätigte, dass sich keine Personen in dem Fahrzeug befanden, so dass der ebenfalls herbeigezogene Rettungswagen frühzeitig den Tatort verlassen konnte. Um einen Großeinsatz handelt es sich grundsätzlich dann, wenn der Einsatz außerorts ist und keine Hydranten in der Nähe sind, so der stellvertretende Wehrleiter Raphael Jonas. Die Feuerwehr war mit 20 Kräften vor Ort, die den Brand schnell unter Kontrolle hatten und somit Schlimmeres verhindern konnte. Zu dem mehrstündigen Einsatz wurde auch ein Helikopter hinzugezogen, der mit einer Wärmebildkamera eventuell noch flüchtige Personen ausfindig machen sollte. Über die Schadenshöhe wurden keine Angaben gemacht. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeistation Altenkirchen, Telefon 02681-9460, erbeten, die natürlich vertraulich behandelt werden. Werner Klak