STRASSENHAUS – Mutwillige Sachbeschädigung und Einbruchsversuch auf dem Gelände einer Kita in Straßenhaus

In der Zeit zwischen 22. August 2025, 16:00 Uhr und 25. August 2025, 07:00 Uhr kam es erneut zu einem versuchten Einbruch in einen auf dem Kitagelände stehenden Bauwagen sowie einer mutwilligen Sachbeschädigung am danebenliegenden Tipi der Kindertagesstätte „Waldmeister“ in Straßenhaus. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei