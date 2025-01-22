STEINEROTH – Elektro-Einrad flüchtete vor Polizeistreife in Steineroth

Eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Betzdorf stellte am 11. November 2025 gegen 16:25 Uhr in der Ortslage Steineroth ein elektrisch betriebenes Einrad fest, dessen Fahrer nach Erkennen der Polizei mit hoher Geschwindigkeit durch verschiedene Straßen von der Örtlichkeit flüchtete. Hierbei erreichte das Fahrzeug Geschwindigkeiten von rund 50 Stundenkilometern. Es handelte sich um elektrisch betriebenes Einrad (sog. Monowheel), bei welchem der Fahrer auf seitlich angebrachten Trittflächen stand, und das mit Gewichtsverlagerung gesteuert wurde. Ein entsprechendes Strafverfahren wurden gegen den Fahrzeugführer eingeleitet. Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise zu dem Fahrzeug und oder dessen Fahrer unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen. Es wird darauf hingewiesen, dass derartige Fahrzeuge hierzulande nicht im öffentlichen Raum betrieben werden dürfen. Quelle Polizei