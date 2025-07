STEINEROTH – „Abenteuer Heimat“ auf dem Bauernhof

Keine Industriegeschichte, kein Schloss und kein Denkmal stehen im Mittelpunkt des nächsten „Abenteuer Heimat“: Dafür viel Natürlichkeit, Herzblut – und jede Menge Tiere. Die Veranstaltungsreihe von Kreisvolkshochschule und Westerwald-Sieg Tourismus ist am Sonntag, 20. Juli, zu Gast auf dem Hofgut Weller in Steineroth. Hier werden die Teilnehmenden vielfältige und spannende Einblicke in eine traditionsbewusste, zugleich aber moderne und zukunftsorientierte Landwirtschaft erhalten.

Lisa und Kevin Weller haben den Hof seit der Übernahme im Jahr 2013 kontinuierlich entwickelt. Angefangen haben sie mit Mutterkuhhaltung, später kamen die ersten Legehennen dazu. Vor rund fünf Jahren starteten sie dann mit der Schweinehaltung. Ein Züchter bedient das Hofgut Weller mit Duroc-, Bentheimer Bunten-, und Sattelschwein-Ferkeln. Mittlerweile werden auch rund zehn Limousin-Rinder (mit Nachzucht) und eigenem Deckbullen gehalten.

Rund 20 ha Grünland und 5 ha Ackerland werden parallel von den Steinerothern bewirtschaftet. Auf dem Ackerland gedeiht das Getreide, das Lisa und Kevin Weller zur Fütterung ihrer Tiere mit einsetzen. Und nicht zuletzt setzt man hier auch auf regionale Vermarktung: Der angeschlossene kleine SB-Hofladen bietet Eier, Nudeln und Honig, aber vor allem auch Wurst, Grillgut und Fleisch von Rind und Schwein.

Treffpunkt ist am Sonntag um 14.25 Uhr am Hofladen. Als Parkplatz empfielt sich der Bereich rund um den Dorfladen an der Landesstraße, von dort aus ist es nur ein kurzer Fußmarsch. Erwachsene zahlen 5 Euro, Kinder bis zwölf Jahren 2 Euro (der Betrag ist direkt beim Gästeführer zu entrichten). Anmeldungen sind bei der KVHS unter Tel. 02681 812213 oder über die Homepage des Westerwald-Sieg-Tourimus möglich.

Foto: Mit viel Leidenschaft bewirtschaften Lisa und Kevin Weller ihr Hofgut in Steinroth. Foto: Jörg Hohenadl