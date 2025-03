STEINEBACH – „Wo Basalt die Berge krönt …“: Neuer Heimatroman von Joachim Weger

Es ist jene Epoche, die weite Teile des Landkreises Altenkirchen bis heute prägt: Die große Zeit der Industrialisierung Ende des 19. Jahrhunderts, ausgelöst durch den Bau der Eisenbahnstrecken. In den Gruben, Hütten und Steinbrüchen fanden die Menschen reichlich Arbeit. Und genau in dieser geschichtsträchtigen Phase spielt der neue Siegerländer Heimatroman von Joachim Weger aus Steinebach. „Wo Basalt die Berge krönt …“ ist das Buch überschrieben, das der Autor jetzt in der Kreisverwaltung vorstellte. Über das erste druckfrische Exemplar durfte sich Landrat Dr. Peter Enders freuen.

Es ist bereits die fünfte Publikation in der Reihe der frei erfundenen Erzählungen. Das Erstlingswerk erschien vor rund zehn Jahren anlässlich des Jubiläums zum 200-jährigen Bestehen des Kreises. Allerdings lässt die besondere Aufmachung der Neuerscheinung erahnen, dass es sich mit „Wo Basalt die Berge krönt …“ um den krönenden Abschluss dieser Buchserie handelt. Erstmals ist im neuen Roman ein Bildteil mit gut 45 Fotos angefügt. Durch diese Kombination hat der Leser die authentischen Personen des öffentlichen Lebens, sozusagen Zeitzeugen und Hauptdarsteller der Handlung, inklusive deren Lebensdaten, stets anschaulich vor Augen. „Viele werden sich nun fragen: Ist es nun ein Heimatroman oder eine Fotodokumentation?“, erläutert Weger. Eine ebenso spannende wie berechtigte Frage, die jeder für sich selbst beantworten könne.

Bei den Schauplätzen der Handlung bleibt der Autor seiner eigenen Heimat bzw. den Wurzeln seiner Familie treu. Es geht von der Grube „Bindweide“ über Betzdorf und Kirchen bis nach Niederfischbach. Doch auch Abstecher, sogar bis nach Kralingen bei Rotterdam, sorgen auf 200 Buchseiten für kurzweilige Lesefreude. Der Bogen der authentischen Romanfiguren spannt sich von Landräten, Bürgermeistern und Beamten über Unternehmer, Ärzte, Pfarrer, Poeten, Musiker und Schmiedemeister bis hin zu Fotografen, Waldbauern, Bergleuten und natürlich Fuhrmännern mit Leib und Seele.

Nicht nur die heutigen Pendler, auch die Vorfahren waren ständig als Grenzgänger unterwegs, sehr oft mit Pferd und Wagen. Sogar der Altenkirchener Landrat reiste damals noch per Pferdekutsche oder mit der Eisenbahn zu Ortsterminen an, etwa 1886 in die neue Amtsverwaltung Betzdorf, wo der erste Bürgermeister Eduard Gontermann seinen Dienst begann.

Der Heimatroman ist zum Preis von 13 Euro im Buchhandel erhältlich und kann auch direkt bei Joachim Weger, Tel. (02747) 1663, erworben werden. Der Steinebacher ist am Donnerstag, 8. Mai, um 18 Uhr erneut im Kreishaus zu Gast, um im Rahmen einer öffentlichen Lesung das Werk vorzustellen.