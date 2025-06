STEINEBACH – Regionalentwicklung mit Tiefgang – LAG Westerwald-Sieg tagt im Besucherbergwerk der Grube Bindweide

Anfang Juni traf sich die Lokale Aktionsgruppe (LAG) der LEADER-Region Westerwald-Sieg zu einer Sitzung an einem außergewöhnlichen Ort: Im Besucherbergwerk Grube Bindweide in Steinebach/Sieg ging es zunächst unter Tage – mit Helm und warmer Kleidung ausgestattet ging es mit der Grubenbahn in den Stollen. Bei einer eindrucksvollen Führung erhielten die Teilnehmenden spannende Einblicke in die regionale Bergbaugeschichte und den Alltag der Bergleute vergangener Zeiten. Fundiertes Fachwissen hierzu hatte Peter Thönig im Gepäck, der das industrielle Erbe der Region lebendig werden ließ. Im Anschluss an die Führung widmete sich die LAG ihrer Kernaufgabe, der Gestaltung des LEADER-Programms in der Region. Unter anderem stand die Auswahl neuer Kleinprojekte sowie die Entscheidung über ein Kooperationsvorhaben des Vereins Wäller Helfen e.V. auf der Tagesordnung.

Neue Projektideen gesucht: Bewerbungen ab September möglich

Für alle, die selbst zur Regionalentwicklung beitragen möchten, bietet der kommende LEADER-Aufruf eine Gelegenheit. Ab September 2025 können wieder Projektanträge eingereicht werden. Die Auswahlsitzung findet Anfang Dezember statt. Gefördert werden können Vorhaben mit einer Fördersumme zwischen 5.000 und 250.000 Euro, die Fördersätze liegen – abhängig von Projektqualität und Antragsteller – zwischen 35 und 80 Prozent. Bewerben können sich unter anderem Kommunen, gemeinnützige Vereine oder Unternehmen. Es wird empfohlen, möglichst frühzeitig mit dem Regionalmanagement einen kostenfreien Beratungstermin zu vereinbaren (westerwald-sieg@neulandplus.de, 02681-812182).

74 Projekte bereits gefördert – 2,36 Millionen Euro gebunden

Seit dem Start der aktuellen Förderperiode Mitte 2023 wurden bereits 74 Projekte in der Region auf den Weg gebracht – vom kleinen, ehrenamtlich getragenen Bürgerprojekt bis hin zu umfangreichen LEADER-Projekten mit regionaler Bedeutung. Insgesamt wurden bisher rund 2,36 Millionen Euro an Fördermitteln – hauptsächlich bereitgestellt von der Europäischen Union – gebunden. Das LEADER-Programm leistet damit einen erheblichen Beitrag für die Entwicklung der Region Westerwald-Sieg.

Titelfoto: Archiv BK – wwa