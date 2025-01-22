STEIMEL – AG Klimaschutz Steimel schont wertvolles Trinkwasser

Trinkwasser ist unser am besten überwachtes Lebensmittel und eine überaus kostbare Ressource. Dennoch wird gerade in den Sommermonaten viel Leitungswasser für die Bewässerung von Gärten genutzt. Um hier eine nachhaltige Alternative zu bieten, engagiert sich die AG Klimaschutz Steimel für eine verstärkte Regenwassernutzung.

Über lokale Anzeigen bot die Arbeitsgemeinschaft die Möglichkeit zu einer Sammelbestellung von Fässern in diversen Größen und Ausführungen. Am Samstag, den 16. Mai, folgte die geplante Verteilaktion: Die am Vortag angelieferten IBC-Container mit einem Fassungsvermögen von je 1.000 Litern wurden auf dem Steimeler Marktplatz bereitgestellt.

Zahlreiche Mitglieder der AG Klimaschutz übernahmen die Verteilung vor Ort. Die Einwohnerinnen und Einwohner konnten ihre Behälter entweder direkt abholen oder den Heimlieferservice der Arbeitsgemeinschaft nutzen, die die Fässer nach Hause brachte. Im Anschluss klang der gemeinsame Aktionstag bei einer lockeren Runde mit Kuchen aus.

Durch diese Aktion wurde eine weitere wichtige Einsparung zur Vermeidung von Verschwendung des wertvollen Guts Trinkwasser erreicht. Foto: Harry Lambertz