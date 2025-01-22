STECKENSTEIN – Scheunenfest Steckenstein am kommenden Wochenende

Am kommenden Wochenende, 15./16. August lädt der MGV „Glück-Auf“ Steckenstein wieder zu seinem beliebten Scheunenfest. Austragungsort ist wie immer der Steckensteiner Hof in dem gleichnamigen Ortsteil von Mittelhof. Am Samstagabend geht es los mit einem Auftritt der Wissener Band „Jockel and Friends“. Die Musiker versprechen ein volles Haus wie schon im vergangenen Jahr. Den Sonntag gestalten wiederum einige mit den Steckensteiner befreundete Chöre mit. Das Scheuerfelder Egerland Echo dürfte auch dann wieder für beste Stimmung sorgen. Für die Kinder steht eine Hüpfburg bereit. Weiterhin können sich die jüngsten Besucher schminken lassen. Sie sammeln ferner über ein Geschicklichkeitsspiel für den guten Zweck. Nachbar Joachim Rödder öffnet seine Museumsscheune für Gäste, die sich allerlei Gesammeltes aus alten Zeiten anschauen möchten. (bt) Fotos: Bernhard Theis