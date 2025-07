STADT WISSEN – Bikepark im Wisserland erhielt touristischen Besuch

„Der neue Bike-Park in Wissen, der in diesem Jahr nochmals mit neuen Attraktionen versehen wurde, ist eine Bereicherung für die Region Westerwald-Sieg. Ein weiteres Plus ist neben dem vorhandenen Lift und dem Imbiss auch die gute Bahn-Anbindung.“ Das ist das Fazit eines Besuchs von Touristikern, Bürgermeister und Vereinsvorsitzendem, die sich jüngst zum Austausch getroffen haben.

Dass die Geschäftsführerin des Westerwald Touristik-Service, Maja Büttner, aus Montabaur in die urige Ski-Hütte nach Wissen gekommen war, unterstreicht den hohen Stellenwert, den der Bikepark im touristischen Gefüge der Region hat. Neben Bürgermeister Berno Neuhoff waren zudem Frank Stöver (Vorsitzender des Betreibers Ski-Club Wissen), Matthias Weber (Vorsitzender Wisserland-Touristik) und Jochen Stentenbach (Touristiker VG Wissen) vor Ort, um sich in lockerer Runde auszutauschen über den Status Quo der „Mountainbike-Arena“ des Wisserlandes.

Stöver berichtete von den Anfängen, dem laufenden Betrieb, dem Personal- und Finanzbedarf sowie den aktuellen Strecken und Angeboten am Bikepark. Der Ski-Club als Betreiber hat hier viel investiert und jüngst einige „Lines“ im Bestand attraktiver gestaltet. Nicht selbstverständlich ist ein solches Engagement, und nur dank entsprechender Einnahmen wie Sponsoring möglich. Das sehen auch Bürgermeister und Touristiker so und fragten insbesondere nach, ob es weitergehenden Unterstützungsbedarf gebe. Aktuell wird der Park bereits auf allen touristischen Homepages beworben, sowie in Social-Media-Kanälen. Auf den bekannten Video-Plattformen gibt es Verbesserungsbedarf, hier fehlen noch die einen oder anderen Videos von den „Stars und Sternchen“ der Mountainbike-Szene, welche dem Park schon einen Besuch abgestattet haben – oder es noch tun sollten. Auch bekannte Blogger mit entsprechender Reichweite sollen noch akquiriert werden.

Die Gäste jedenfalls kommen nicht nur aus der Region, sondern auch aus ganz Deutschland. Umso wichtiger ist die gute Bahn-Anbindung an den nahen RegioBahnhof Wissen, denn es kommen häufiger auch Park-Nutzer mit der Bahn. Zielgruppen sind neben den Jugendlichen auch Eltern mit Kids. „Teilweise fahren schon Väter und ihre Kinder“, weiß Stöver zu berichten. Natürlich sind die Besucherzahlen stark vom Wetter abhängig. Viele Gäste buchen daher spontan – je nach Wetterlage.

Ohne Ehrenamt geht auch im Bikepark nichts, das war bei dem Gespräch deutlich zu vernehmen. Die Touristiker und Bürgermeister Neuhoff sagten erneut zu, das tolle Angebot weiterhin nach Kräften in der Vermarktung zu unterstützen. Da sich die nächstgelegenen Bikeparks dieser Qualität erst im Sauerland befinden, ist die Lage nun genau das Gegenteil vom seinerzeitigen Skihang: eindeutig von Vorteil. Der Skilift hätte ohne den Bikepark sicher keine Zukunft gehabt, ist dieser doch einer der am niedrigsten gelegenen Lifte der Republik. Infos zum Bikepark auf bikepark-wissen.de. Foto: Jochen Stentenbach (Verwaltung)