STADT NEUWIED – Wie verantwortungsvoll gehen Neuwieder Kinder mit Medien um? – Die Gewinner des Schulferienkalender-Quiz stehen fest

Internetfähige Medien sind aus dem Alltag gar nicht mehr wegzudenken. Umso wichtiger ist es, die Medienkompetenz bereits im jungen Alter zu fördern. Das weiß auch das Stadtjugendamt Neuwied: Pünktlich zu Beginn des Jahres 2025 erhielten Neuwieder Schulkinder der Klassenstufen 3 bis 6 deshalb nicht nur den Schulferienkalender für das kommende Jahr, sondern auch die Gelegenheit, ihr Wissen zum Thema „Aufwachsen mit Medien“ unter Beweis zu stellen.

Dazu beantworteten sie zahlreiche Fragen zum verantwortungsvollen Umgang mit dem Internet wie „Was ist Cybermobbing?“ und „Was solltest du tun, wenn dir im Internet jemand Angst macht oder sich merkwürdig verhält?“. Insgesamt beteiligten sich 45 Klassen der Neuwieder Grund- und weiterführenden Schulen an dem Quiz. Wer alle Fragen richtig löste, hatte die Chance auf tolle Preise. Als Sponsoren unterstützten die Stadtwerke Neuwied und die Sparkasse Neuwied bei der Preisgestaltung. Per Losverfahren wurden schließlich die Gewinner ermittelt. Über den ersten Platz und einen Klassenausflug in den Zoo Neuwied konnte sich die Klasse 4d der Geschwister-Scholl-Grundschule freuen. Den zweiten Platz belegte die 6. Klasse der Rudolf-Steiner-Schule und erhielt 80 Euro für die Klassenkasse. Die 5a des Werner-Heisenberg-Gymnasiums sicherte sich mit dem dritten Platz 50 Euro für die Klassenkasse. Auch die anderen Teilnehmer gingen nicht leer aus und erhielten ebenfalls Sachpreise für ihre Teilnahme.

„Mit dem Quiz möchten wir Kinder für die Themen Internet und Mediennutzung sensibilisieren und ein Bewusstsein für die Herausforderungen und Gefahren im digitalen Raum entwickeln.“, erklärt Tanja Buchmann von der Fachstelle Kinder- und Jugendschutz des städtischen Jugendamtes. 41 der 45 teilnehmenden Schulklassen haben alle Fragen richtig beantworten. Das zeigt, dass viele Neuwieder Schulkinder bereits über ein gutes Maß an Medienkompetenz verfügen – ein wichtiges Fundament für den sicheren Umgang mit digitalen Medien.

Foto: Sicher im Umgang mit digitalen Medien – die Schülerinnen und Schüler der Klasse 4d der Geschwister-Scholl-Grundschule freuen sich über den ersten Platz. Foto: Stadt Neuwied / Tanja Buchmann