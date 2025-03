STADT NEUWIED – Wie Neuwied durch Anpassung fit für den Klimawandel wird – Infoveranstaltung zum neuen Anpassungskonzept am 31. März

Das Klima wandelt sich. Das äußert sich nicht allein in Extremwetterereignissen, wie sintflutartigen Regenfällen oder heftigen Stürmen. Vielmehr sind es schleichende und zunächst kaum merkliche Veränderungen, die das Leben auch in Neuwied mit der Zeit nachhaltig verändern werden. Bis die Treibhausgase, die sich schon jetzt in der Atmosphäre befinden, abgebaut sind und sich nicht mehr auf unser Klima auswirken, werden noch viele Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte vergehen. Daraus folgt, dass effektiver Klimaschutz zwar unbedingt geboten ist, gleichzeitig aber auch heute schon Maßnahmen ergriffen werden müssen, um sich bestmöglich auf die Folgen des Klimawandels einzustellen und diesen entgegenzuwirken. Diese Erkenntnis hat die Stadt Neuwied dazu veranlasst, ein individuelles Konzept zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels zu erarbeiten. Am Montag, 31. März, stellt der städtische Klimaanpassungsmanager Daniel Ragonese interessierten Bürgerinnen und Bürgern den aktuellen Stand des Konzepts vor und informiert über eine Bürgerbeteiligung, die in Kürze beginnen soll.

Die unmittelbaren Auswirkungen des Klimawandels sind bei uns vor allem in den Sommermonaten zu spüren, denn es zeichnet sich ein eindeutiger Trend ab: Es wird immer heißer und gleichzeitig fällt immer weniger Regen. Gerade heiße Tage mit Temperaturen jenseits der 30 Grad sind für den menschlichen Körper belastend und können direkte Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Urbane Räume – wie die Neuwieder Innenstadt – sind besonders stark betroffen, denn die hohe bauliche Verdichtung und der verhältnismäßig geringe Anteil an Grünflächen sorgen dafür, dass sich Hitze hier staut. Mit dem Konzept zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels geht die Stadt Neuwied proaktiv mit den klimabedingten Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft um und leistet einen wichtigen Beitrag für eine klimasensible Stadtentwicklung. Ziel ist es, einen auf die lokalen Gegebenheiten der Deichstadt abgestimmten Anpassungsplan aufzustellen und sukzessive umzusetzen. Unterstützt wird die Stadt Neuwied dabei durch Fördermittel des Bundesumweltministeriums.

Neuwieds Klimaanpassungsmanager Daniel Ragonese informiert am Montag, 31. März, zwischen 18 und 19.30 Uhr in der Neuwieder Stadtverwaltung, Engerser Landstraße 17, Raum 357 (3. Obergeschoss) über das Neuwieder Klimawandelanpassungskonzept. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.