STADT NEUWIED – Werkeln und Basteln für kleine Künstler – Kreativworkshop lädt am 21. März nach Irlich

Hier entstehen ganz individuelle Kunstwerke: Unter dem Titel „Bunter Bastelzauber für Kinder“ erwartet Kreative im Alter von 7 bis 12 Jahren am Freitag, 21. März, in Neuwied-Irlich ein farbenfroher Nachmittag voller Bastelspaß.

An verschiedenen Bastelstationen können Kinder ihre Kreativität ausleben und spannende Projekte umsetzen. Eines der Highlights ist das selbstgebastelte Drehkino, das Geschichten auf magische Weise lebendig werden lässt. Zudem bringen die Kinder das Motiv „Zwei beste Freunde“ auf einer Leinwand mit unterschiedlichster Farbgestaltung zum Leuchten. Für den Frühling gibt es tolle Bastelideen, die auch zuhause für gute Laune sorgen. Da ist für alle Mädchen und Jungen etwas dabei.

Der Kreativworkshop ist eine Kooperation des Kinder- und Jugendbüros Neuwied mit dem Sachausschuss Jugend St. Peter und Paul Irlich. Von 15 bis 18 Uhr wird im Pfarrheim St. Peter und Paul, Brunnenstraße 20, 56567 Neuwied-Irlich, gemeinsam nach Herzenslaune gebastelt. Es fällt eine Teilnahmegebühr von 10 Euro an. Die Anmeldung erfolgt beim KiJub Neuwied telefonisch unter 02631-802170 oder per E-Mail an kijub@neuwied.de.