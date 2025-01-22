STADT NEUWIED – Vom Kellerbetrieb zum modernen Dienstleister: Die Erfolgsgeschichte aus der Gumbinnenstraße – Rückblick auf 50 Jahre Druckerei Johann: Wirtschaftsförderung gratuliert Neuwieder Traditionsbetrieb zum Jubiläum

Seit einem halben Jahrhundert steht die Druckerei Johann für Qualität, Verlässlichkeit und Innovationskraft in Neuwied. Anlässlich des 50-jährigen Bestehens hat Wirtschaftsförderin Alexandra Rünz das Familienunternehmen besucht und persönlich zum Jubiläum gratuliert.

Gegründet wurde die Druckerei von Josef Johann, der zuvor die Hausdruckerei des Luchterhand Verlags (heute WoltersKluwer) leitete. In enger Abstimmung mit dem Unternehmen machte er sich selbstständig, um Drucksachen auszulagern. In den Anfangsjahren entfiel ein Großteil des Geschäfts auf Wolters Kluwer sowie auf Druckaufträge für Neuwieder Vereine und Religionsgemeinschaften. Schritt für Schritt entwickelte sich daraus ein eigenständiger und wachsender Betrieb.

Mit dem Einstieg von Oliver Johann nach Handelsschule und Druckerlehre wurde frühzeitig die nächste Generation eingebunden. Ein Meilenstein in der Unternehmensgeschichte war der Neubau in der Gumbinnenstraße. „Wir haben tagsüber gedruckt und abends gebaut“, erinnert sich Oliver Johann.

Um dem im Laufe der Zeit dem immer stärker werdenden Wettbewerbsdruck zu begegnen, erschloss sich die Druckerei Johann seit 1999 mit dem Aufbau eines Lettershops ein neues Geschäftsfeld, das heute ein zentraler Bestandteil des Unternehmens ist. Neben technischer Weiterentwicklung spielen Service, Flexibilität und eine unkomplizierte Zusammenarbeit eine entscheidende Rolle. Gerade in Zeiten steigender Anforderungen sei dies ein echter Wettbewerbsvorteil, so der Unternehmer.

Für Wirtschaftsförderin Alexandra Rünz ist die Entwicklung der Druckerei ein Beispiel für unternehmerische Stärke vor Ort. „Die Druckerei Johann zeigt, wie sich ein mittelständischer Betrieb über Jahrzehnte hinweg immer wieder neu aufstellt, ohne seine Wurzeln zu verlieren. Solche Unternehmen sind ein wichtiger Bestandteil unseres Wirtschaftsstandortes“, betont Rünz.

„Die ersten 50 Jahre sind geschafft“, so Johann. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor sei dabei stets das Team gewesen. Zusammenhalt, Einsatzbereitschaft und auch der gemeinsame Spaß an der Arbeit hätten das Unternehmen durch alle Herausforderungen getragen. Die Stadt Neuwied wünscht viel Erfolg für die nächsten 50 Jahre und darüber hinaus.