STADT NEUWIED – Volkstrauertag – Stadtverwaltung sammelt auf dem „Alten Friedhof“ Niederbieber – Spenden für Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge

Im Jahr 1954 betraute die Bundesrepublik Deutschland den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. mit einer wichtigen Aufgabe: Sie sollen die Gräber der deutschen Kriegstoten im Ausland erfassen, erhalten und pflegen. Unter der Obhut des Volksbundes befinden sich neben den Anlagen des Ersten und Zweiten Weltkrieges auch die Denkmäler und Friedhöfe des Deutsch-Französischen Krieges 1870/71 und der Deutsch-Dänischen Kriege von 1848/51 und 1864.

In Neuwied gibt es in diesem Jahr keine Haus- und Straßensammlung im Namen des Volksbundes. Die Stadtverwaltung übernimmt aber eine Sammlung zum Volkstrauertag am Sonntag, 16. November, von 10.30 bis 12.15 Uhr auf dem Evangelischen Friedhof Niederbieber, dem „Alten Friedhof“. Oberbürgermeister Jan Einig dankt schon jetzt allen Unterstützern herzlich und macht gleichzeitig darauf aufmerksam, dass natürlich auch die Möglichkeit besteht, Spenden direkt auf das Konto des Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge zu überweisen:

Spendenkonto – IBAN: DE52 5705 0120 0000 1231 17 – Sparkasse Koblenz – Verwendungszweck: Sammlung Stadtverwaltung Neuwied.

Ab einem Betrag von 10 Euro können Spender zudem eine Spendenbescheinigung erhalten. Dafür müssen sie im Verwendungszweck zusätzlich Name und Anschrift angeben. Weitere Informationen sind auf der Website des Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge www.volksbund.de zu finden.