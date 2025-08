STADT NEUWIED – vhs Neuwied feiert Demokratie und Bildung – „Lange Nacht der Demokratie“ und große Semestereröffnung am 5. September

Wir leben in einer Demokratie. Für die deutsche Nachwendegeneration drückte dieser Satz lange eine reine Selbstverständlichkeit aus. „Was denn auch sonst?“, so die einhellige Meinung. Doch das Bild hat sich gewandelt. Überall auf der Welt stellt das Erstarken von Nationalismus und Autoritarismus unser demokratisches Selbstverständnis radikal infrage. „Umso wichtiger ist es heute, sich intensiv mit der Demokratie auseinanderzusetzen – um unser Bewusstsein für demokratische Werte zu stärken, den gesellschaftlichen Dialog zu fördern und die Bedeutung von Mitbestimmung und Toleranz sichtbar zu machen“, betont Neuwieds Bürgermeister Peter Jung. Diese Mission verfolgt auch der landesweite Demokratietag Rheinland-Pfalz. Wenn dieser seine 20. Auflage feiert, ist auch die Volkshochschule Neuwied mit von der Partie: Am Freitag, 5. September, lädt die vhs ab 17 Uhr alle Interessierten zur „Langen Nacht der Demokratie“ und zur gleichzeitigen Semestereröffnung für das zweite Semester 2025 in den Amalie-Raiffeisen-Saal ein.

Die Programmvielfalt der vhs Neuwied entdecken: „Das Programm für den Abend ist zweigeteilt“, verrät vhs-Programmbereichsleiterin Lyuba Kluge. Nach der Begrüßung und einem musikalischen Auftakt durch die Musikschule Neuwied haben alle Gäste die Möglichkeit, an verschiedenen interaktiven Stationen spielerisch das Programm der Neuwieder Volkshochschule zu entdecken und sich und die eigenen Kenntnisse in verschiedenen Bildungsbereich zu testen: Würde ich einen Einbürgerungstest bestehen? Wie gut kenne ich mich in Fremdsprachen aus? Kann ich Fake News erkennen? „Die Angebote sollen Spaß machen, Wissen vermitteln und Lust auf das Programm der vhs Neuwied machen“, erklärt Jutta Günther, Leiterin der Neuwieder Volkshochschule die Idee dahinter. Zudem nimmt das Theaterstück „Licht in der Nacht – 100 Jahre vhs in 20 Minuten“ alle Gäste mit auf eine Reise durch die bewegte Geschichte der Neuwieder Volkshochschule.

Lange Nacht der Demokratie mit Landtagspräsident Hendrik Hering: Der zweite Teil der Veranstaltung steht ganz im Zeichen der Demokratie: Eröffnet wird er durch einen Poetry-Slam-Beitrag von Sarah Kunz. Nach einem anschließenden Impulsvortrag von Rainer Claaßen führt dieser als Moderator durch eine Podiumsdiskussion zum Thema „Wie geht es unserer Demokratie – und wen kümmert’s noch?“ zu der sich hoher Besuch aus Mainz angekündigt hat: Landtagspräsident Hendrik Hering wird sich mit der städtischen Gleichstellungsbeauftragten Astrid Thol, Aghid Almasalmeh, Vorsitzender des Neuwieder Jugendbeirat und Peter Schwarz, Sprecher von Pulse of Europe Neuwied, über die Bedeutung der Demokratie für unsere Gesellschaft, unsere Werte und unser Zusammenleben austauschen. Ihre eigenen Wünsche für unsere Demokratie dürfen alle Gäste am Ende auf einer Pinwand zusammentragen. Anschließend bietet die Live-Musik von „Rock With Groove“, der Schulband des Rhein-Wied-Gymnasiums, den passenden Rahmen, um einen inspirierenden Abend voller Vielfalt und Engagement entspannt ausklingen zu lassen.

Die „Lange Nacht der Demokratie“ ist Teil eines landesweiten Demokratiebildungsprojekts und wird vom rheinland-pfälzischen Volkshochschulverband im Rahmen des Demokratietags RLP organisiert. Durch den Abend führt Sabine Parker, geschäftsführende Gesellschafterin der Neuwieder Theaterakademie „aisthetos“. Alle Teilnehmenden werden vor Ort nicht nur mit spannenden Denkanstößen zum Thema Demokratie und reichlich neuen Bildungsangeboten der Volkshochschule versorgt, sondern auch mit Snacks und Getränken. Die Teilnahme an der Semestereröffnung und der „Langen Nacht der Demokratie“ ist kostenlos. Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung notwendig, diese kann telefonisch unter 02631/802 5510, per E-Mail an anmeldung@vhs-neuwied.de, online unter www.vhs-neuwied.de oder während der Öffnungszeiten vor Ort in der vhs, Heddesdorfer Straße 33, vorgenommen werden.