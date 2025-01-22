STADT NEUWIED – Unterwegs in Neuwied mit der Tourist-Information – Stadtführungen am 31. August und 7. September

Aktuell gibt der Sommer wieder Vollgas und die sommerlichen Temperaturen locken nach draußen. Wer noch auf der Suche nach dem nächsten Ausflugsziel ist, sollte sich unbedingt die Führungsangebote der Neuwieder Tourist-Information anschauen. Im Spätsommer gibt es gleich mehrere Führungen, bei denen Einheimische sowie Gäste in Neuwied und Umgebung auf Erkundungstour gehen können.

Die Abtei Rommersdorf ist nicht nur während der Festspiele einen Besuch wert. Die ehemalige Klosteranlage bietet auch eine echte Gartenvielfalt. Am Sonntag, 31. August, zeigt ein Botanik-Experte die beeindruckende Pflanzenfülle, manches davon von englischen oder französischen Gartenarchitekten inspiriert. Die anderthalbstündige Führung startet um 10 Uhr im Innenhof der Abtei, Stiftsstraße 2, und kostet 10 Euro pro Person, eine Anmeldung ist bis 2 Tage vorher erforderlich. Die Führung findet erst bei einer Mindestteilnehmeranzahl von 15 Personen statt.

Ein heißes Erlebnis verspricht die Führung am Sonntag, 7. September, um 14 Uhr. Nicht wortwörtlich, aber während der zweieinhalbstündigen Wanderung auf dem Rheinhöhenweg und dem Rheinsteig erfahren Teilnehmende, wie der Vulkanismus die Region rund um Neuwied geprägt hat. Mit im Gepäck: beeindruckende Fernblicke in das Neuwieder Becker, das Rheintal und die Eifel. Start und Ziel für den sieben Kilometer langen Rundweg ist die Brombeerschenke in Leutesdorf. Auch hier ist eine Anmeldung bis zwei Tage vorher erforderlich. Erwachsene zahlen 6 Euro, Kinder 4.

Und auch der Klassiker unter den Stadtführungen darf nicht fehlen. Ebenfalls am 7. September, bietet die Tourist-Information beim Innenstadtrundgang Wissenswertes über die abwechslungsreiche Geschichte Neuwied. Hier ist keine Anmeldung notwendig. Treffpunkt ist um 14 Uhr vor dem Schloss Neuwied. Erwachsene sind für 6 Euro dabei, Kinder für 4.

Die Anmeldung zu den Führungsangeboten ist möglich per Mail an tourist-information@neuwied.de, telefonisch unter 02631 802 5555 oder vor Ort in der Tourist-Information Neuwied, Marktstraße 59.

Foto: Der Garten der Abtei Rommersdorf ist eines der Ziele der Stadtführungen der TI Neuwied im Spätsommer. (Foto: Maxie Meier)