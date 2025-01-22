STADT NEUWIED – Unterste Platte: Neuwieder Feuerwehr schließt vorsorglich erstes Deichtor

Aufgrund des gestiegenen Rheinpegels hat die Neuwieder Feuerwehr gemeinsam mit Kollegen der Servicebetriebe (SBN) am Donnerstagvormittag das Deichtor in der Pfarrstraße teilweise geschlossen. „Es ist eine reine Vorsichtsmaßnahme“, erklärt der stellvertretende Wehrleiter Florian Bauer. Eingesetzt wurde lediglich die unterste Platte. Nach den aktuellen Prognosen sei auch nicht zu erwarten, dass weitere Schließungen erforderlich werden.

Der Deich schützt Neuwied seit 1931 vor Überschwemmungen. Er ist insgesamt rund 7,5 Kilometer lang. Etwa 500 Meter davon bestehen aus einer massiven Deichmauer mit drei Durchfahrtstoren. Das Tor in der Pfarrstraße liegt am tiefsten und wird daher grundsätzlich als erstes teilweise geschlossen.

Foto: Stadt Neuwied / Ulf Steffenfauseweh