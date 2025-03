STADT NEUWIED – Theorie trifft Praxis – IT-Fachschüler der David-Roentgen-Schule erhalten Einblicke in die Neuwieder Stadtverwaltung

Kaum eine Branche ist aktuell so im Wandel wie die Computer- und Informationstechnik. Entsprechend hoch ist die Nachfrage nach Fachkräften. Die Neuwieder David-Roentgen-Schule (DRS) bildet junge Menschen in diesem Berufsfeld aus und setzt dabei auf eine enge Verbindung von Theorie und Praxis. Dazu setzt die DRS auch immer wieder auf externe Experten im Rahmen praktisch angelegter Unterrichtsprojekte. In einem Kooperationsprojekt profitierten die Schülerinnen und Schüler der IT-Fachschule nun vom Fachwissen der Stadtverwaltung Neuwied.

An drei Tagen erhielten die Schüler wertvolle Einblicke in die praktische IT-Arbeit der Profis aus dem städtischen Amt für IT. In kleinen Teams bauten die Junginformatiker eigene Netzwerke auf und richteten Server ein – eine praxisnahe Herausforderung mit vielfältigen Aufgaben. Vom „Auflegen“ der Netzwerkdosen bis hin zur Einrichtung einer virtuellen Umgebung und dem Konfigurieren der notwendigen Serverfunktionen konnten sie ihre eigenen Fähigkeiten unter realen Bedingungen erproben und mit Unterstützung der Fachleute weiterentwickeln.

Die DRS und die Stadt Neuwied sind sich einig: Das gemeinsame Projekt ist ein voller Erfolg. „Die Zusammenarbeit ist eine Win-Win-Situation für beide Seiten und für die Schüler hat das Projekt einen enormen Mehrwert. Sie sammeln nicht nur praktische Erfahrungen, sondern können auch gleichzeitig wichtige Kontakte für Praktikums- und Ausbildungsplätze knüpfen. Davon profitiert auch das Amt der IT, das sich als potentieller Arbeitgeber für die Nachwuchsinformatiker präsentieren kann“, betonen die Beteiligten.

Bereits zum dritten Mal konnte das Kooperationsprojekt realisiert werden – mit sichtbarem Erfolg. So konnte das Amt für IT durch das Projekt bereits einen Auszubildenden gewinnen, der sich mittlerweile im zweiten Lehrjahr befindet. Auch die Nachwuchsinformatiker, die an dem Projekt teilnahmen, zeigten sich begeistert. Sie freuten sich, die gelernte Theorie aus dem Unterricht mit Experten aus dem Amt für IT in praktische Arbeit umsetzen. Bürgermeister Peter Jung überzeugte sich bei einem Besuch selbst von dem Projekt: „Ich freue mich über das große Engagement und die rege Teilnahme – genau solche Projekte brauchen wir, um die Fachkräfte von morgen zu begeistern. Auch wir als Stadtverwaltung sind immer daran interessiert, junge Menschen anzuwerben.“