STADT NEUWIED – Theatermomente unter Sommerhimmel – Freie Bühne Neuwied eröffnet Rommersdorf Festspiele

Wenn die Abtei Rommersdorf im Sommer zur Bühne wird, trifft jahrhundertealte Architektur auf lebendige Kultur: Zwischen historischen Mauern und im Englischen Garten entstehen atmosphärische Bühnenräume, in denen neben Musik und Kabarett auch das Theaterprogramm starke Akzente setzt. Für diese Programmsparte zeichnet einmal mehr die Freie Bühne Neuwied mit einer Komödie und einem Stück für die ganze Familie verantwortlich.

Zur Eröffnung der Festspiele sehen Gäste am Freitag, 19. Juni, die Komödie „Liebe alla Woody“ von Boris Weber. Im Mittelpunkt stehen zwei enge Freunde, die nicht nur ihre Leidenschaft für die Filme von Woody Allen teilen, sondern auch deren Figuren zum festen Bestandteil ihres Alltags gemacht haben. Als sich beide in dieselbe Frau verlieben, gerät dieses eingespielte Gefüge aus Zitaten, Rollen und Selbstinszenierung zunehmend aus dem Gleichgewicht. Mit einer gehörigen Portion Chaos entwickelt sich ein turbulentes Spiel um Identitäten und die Frage: Was ist eigentlich „echt“?

Mit dem Kinder- und Familienstück „Der Meisterdetektiv von Pumpernudel“ richtet sich die Freie Bühne dann am Sonntag, 21. Juni, und Montag, 22. Juni, gezielt an ein jüngeres Publikum. In der kleinen Ortschaft Pumpernudel sorgt eine rätselhafte Diebstahlserie für Aufregung. Während die Polizei ratlos ist, nimmt Spürnase Hund Buffel die Ermittlungen auf – und macht eine seltsame Entdeckung. Die Inszenierung verbindet auf kindgerechte Weise Schauspiel mit detailverliebtem Puppenspiel.

Tickets und weitere Informationen sind online erhältlich unter: www.rommersdorf-festspiele.de. Karten gibt es zudem in der Tourist-Information Neuwied, Marktstraße 59, Tel. 02631 802 5555, und bei allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen. Veranstaltungsort ist die Abtei Rommersdorf in Neuwied-Heimbach-Weis, Stiftsstraße 2. Foto: Kai Myller