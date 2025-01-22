STADT NEUWIED – Tag der offenen Tür im Neuwieder Schöppche 2.0 – Neue Anlaufstelle für Menschen in Not eröffnet

Nach rund einem Jahr Bauzeit öffnet das Schöppche 2.0 seine Türen – und lädt am Samstag, 7. März, von 10 bis 15 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Die neue Einrichtung des Caritasverbands Neuwied kann wohnungs- und obdachlosen Menschen sowie weiteren Hilfebedürftigen neben der Grundversorgung künftig auch zusätzliche unterstützende Angebote bieten. Seit 30 Jahren engagiert sich der Caritasverband in der Wohnungslosenhilfe. Das Schöppche, das sich im Innenhof der Caritas in der Heddesdorfer Straße 5 befindet, war und bleibt die zentrale Anlaufstelle in der Deichstadt: Hier können sich Menschen aufwärmen, duschen, essen und in einem wertschätzenden Umfeld Unterstützung von Ehrenamtlichen erfahren. Zudem werden sozialpädagogische Beratungen angeboten.

Da das „alte Schöppche“ im Laufe der Jahre zu klein geworden war und den modernen Standards nicht mehr genügte, freut sich der Caritasverband Neuwied über die Fertigstellung des neuen Gebäudes. Ermöglicht wurde der Neubau durch die Wirtgen-Stiftungen in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Neuwied. Neben der durch Ehrenamtliche gesicherten Grundversorgung sowie rechtlicher und medizinischer Beratung bieten die neuen Räume Möglichkeiten, weitere Unterstützungsangebote, die zur Stabilisierung der Lebensumstände beitragen sollen, anzubieten.

Anlässlich der Eröffnung wird der Neue Kunstverein Mittelrhein Werke verschiedener lokaler Künstlerinnen und Künstler ausstellen. Gegen eine Spende stehen Getränke, Kuchen und Waffeln bereit. Besuchern bietet der Tag der offenen Tür die Gelegenheit, sich über die Arbeit der Einrichtung zu informieren, das neue Gebäude zu besichtigen und sich gegebenenfalls selbst zu engagieren. „Wer Interesse hat, das Schöppche 2.0 näher kennenzulernen oder sich ehrenamtlich einzubringen, ist herzlich willkommen“, lädt die stellvertretende Caritas-Geschäftsleiterin Ulrike Proft ein.