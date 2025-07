STADT NEUWIED – Stadtverwaltung sucht eine Schiedsperson – Bürger aus Engers und Block können sich melden

Die Stadtverwaltung Neuwied sucht für ihren Schiedsamtsbezirk V (Stadtteile Engers und Block) eine ehrenamtlich tätige Schiedsperson. Diese wirkt auf eine außergerichtliche Streitschlichtung sowohl in zivilrechtlichen Streitigkeiten als auch teilweise in strafrechtlichen Vergehen hin. Das Aufgabengebiet ist dabei breit gefächert und umfasst die Schlichtung von Nachbarschafts-, Vertrags- und Mietstreitigkeiten, aber auch bei Beleidigung und Verletzung des Briefgeheimnisses, bei Körperverletzungen und Sachbeschädigungen, bei Hausfriedensbruch und Bedrohung.

Der zeitliche Aufwand ist übersichtlich: Vorgesehen ist eine Sprechstunde von etwa einer Stunde pro Woche, die gemeinsam mit dem Vertreter abgestimmt wird. Der Schlichter richtet den Amtsraum normalerweise in seiner Wohnung ein. Als Aufwandsentschädigung erhält er dafür monatlich 61,35 Euro. Außerdem verbleiben ihm 60 Prozent der erhobenen Gebühren.

Die Schiedsperson soll das 30. Lebensjahr vollendet und ihren Wohnsitz im Schiedsamtsbezirk haben. Zudem dürfen keine Ausschließungsgründe nach § 4 Absatz 2 der Schiedsamtsordnung RLP vorliegen – vor allem Staatsanwälte, Rechtsanwälte und Notare sowie Personen, die mit ihnen in einem Dienst- oder Geschäftsverhältnis stehen, kommen als Bewerber nicht in Frage.

Wer Interesse an der Ausübung des Ehrenamtes hat, kann sich bei der Stadtverwaltung Neuwied an Svenja Degen wenden, telefonisch unter 02631 802 203 oder per Mail an sdegen@stadt-neuwied.de. Ausführliche Informationen zum Schiedsamt sind auf den Internetseiten www.schiedsamt.de, www.bds-rheinland-pfalz.desowie www.bds-koblenz.deabrufbar.