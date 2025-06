STADT NEUWIED – Stadtverwaltung lädt ein zum persönlichen Austausch – Neuwieder Einwohnerversammlung am 2. Juli in Altwied

Wer Fragen zu aktuellen Projekten in der Stadt Neuwied oder Entwicklungen in einzelnen Stadtteilen hat, dem bieten sich Antworten aus verlässlicher Quelle bei der Einwohnerversammlung der Stadt Neuwied am Mittwoch, 2. Juli um 17 Uhr. Neben dem Stadtvorstand und den Ortsvorstehern freuen sich auch Vertreterinnen und Vertreter der Stadtratsfraktionen sowie Amts- und Abteilungsleitungen aus der Verwaltung auf den Austausch. Interessierte Neuwiederinnen und Neuwieder treffen sich am Bürgerhaus am Sportplatz in Altwied.

Die gesetzlich vorgeschriebene jährliche Einwohnerversammlung ist ein Informationsangebot, das sich an alle richtet, die in Neuwied leben. Zukünftig wird die Einwohnerversammlung wieder turnusmäßig in den Stadtteilen stattfinden – beginnend mit Altwied. Geplant ist ein gemeinsamer Rundgang. Das Bürgerhaus am Sportplatz, Im Wiedtal 69, 56567 Neuwied, bildet den Start- und Zielpunkt der Runde. Im Anschluss besteht dort auch Gelegenheit zum Austausch.