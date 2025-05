STADT NEUWIED – Stadt testet neue Verkehrsführung in der Hermannstraße – Teilstück zwischen Schloß- und Luisenstraße wird Einbahnstraße – Ziel – Verkehr auf Cityring bündeln, Schleichwege vermeiden

Die Zahlen waren deutlich: Eine Verkehrsuntersuchung im Jahr 2018 hat ergeben, dass auf dem letzten Teilstück der Hermannstraße zwischen Schloß- und Luisenstraße 20-mal so viele Fahrzeuge in die eine wie in die andere Richtung unterwegs waren. In konkreten Zahlen: Bei den Stichproben sind pro Tag rund 400 Fahrzeuge an der Stadthalle Heimathaus rechts in die Hermannstraße eingebogen, um dann weiter in die Schloßstraße fahren zu können. Fast 8.000 Fahrzeuge waren dagegen auf der Hermannstraße in Richtung Luisenstraße / Im Weidchen unterwegs.

Aufgrund der aktuellen Baustelle in der Schloßstraße war die wenig genutzt Fahrtrichtung für rund ein Jahr ohnehin gesperrt. Die Stadt Neuwied möchte dies nun nutzen, um zu testen, ob eine dauerhafte Umstellung auf eine Einbahnregelung sinnvoll ist. Entsprechend wird die Fahrbahn in den kommenden Tagen markiert. Ziel ist dabei – wie auch im 2023 verabschiedeten Verkehrsentwicklungsplan empfohlen – den Verkehr auf dem City-Ring zu bündeln und Schleichwege durch Wohnstraße zu vermeiden.

Eine endgültige Entscheidung, ob diese Regelung beibehalten wird, trifft später der städtische Planungsausschuss –nach Abschluss der Bauarbeiten in der gesamten Schlossstraße (voraussichtlich Frühjahr 2026).