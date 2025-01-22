STADT NEUWIED – Sport verbindet – Geflüchtete erleben Eishockeyspiel in Neuwied

Der Eishockey Club Neuwied „Die Bären“ (EHC) hat seit Kurzem sechs neue Fans: Gemeinsam besuchte eine kleine Gruppe Geflüchteter ein Heimspiel des EHC. Auf Anfrage hatte der Verein spontan Freikarten für die jungen Männer gespendet. Organisiert und begleitet wurde der sportliche Ausflug von Willi Luttenberger, Vorstandsmitglied im Beirat für Integration und Migration der Stadt Neuwied. Eine besondere Begegnung war die Begrüßung durch Neuwieds Bürgermeister Peter Jung, der selbst als Bären-Fan in der Halle war. Solche Unternehmungen fördernd die Integration und werden vom Beirat auch künftig gerne umgesetzt. „Es ist mir ein großes Anliegen, dass sich öfters solche Möglichkeiten für die Geflüchteten ergeben. Großes Dankeschön an den EHC!“, hält Luttenberger fest. Wer das Vorhaben unterstützen möchte, kontaktiert ihn per Mail an wlutti@t-online.de. Foto: Willi Luttenberger