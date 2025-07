STADT NEUWIED – Sommerurlaub? Mit Sicherheit! – Hinweise der Senioren-Sicherheitsberater der Stadt Neuwied

Reisezeit, Erholung, Tapetenwechsel: Die Sommermonate sind für viele Menschen die schönste Zeit des Jahres. Leider haben auch Betrug und Diebstahl dann Hochsaison. Die von der Polizei ausgebildeten Senioren-Sicherheitsberater der Stadt Neuwied informieren deshalb rechtzeitig zur Haupturlaubszeit über typische Gefahren und geben praktische Tipps für eine sichere Reise.

Schon bei der Planung ist Vorsicht geboten: Gefälschte Verkaufsportale im Internet – sogenannte Fake Shops – locken mit günstigen Angeboten beispielsweise von Flugreisen und fordern oft Vorkasse. Die Produkte gibt es dann in Wirklichkeit nicht. Nutzer sollten die Anbieter genau prüfen, etwa über die Verbraucherzentralen oder durch gezielte Internetrecherche. Auf Bezahlmethoden wie Vorkasse sollte verzichtet werden. Sicherer ist die Zahlung per Rechnung.

Zum Schutz des eigenen Zuhauses: Ein voller Briefkasten, Urlaubsansagen auf dem Anrufbeantworter oder Hinweise in sozialen Netzwerken können Einbrecher anlocken. Rollladen, Licht und das Leeren des Briefkastens helfen, Anwesenheit zu simulieren. Angehörige, Nachbarn oder Freunde können bei diesen Vorsichtsmaßnahmen unterstützen. Es empfiehlt sich, auf dem Anrufbeantworter und in sozialen Netzwerken keine Hinweise auf die Abwesenheit zu hinterlassen.

Es ist hilfreich, vor der Abreise Kopien der wichtigsten Dokumente wie Reisepass, Führerschein, Impfnachweis, Zahlungskarten und Tickets anzufertigen. Diese sollten getrennt vom Original im Gepäck aufbewahrt werden. Für den Notfall: Sperr-Notruf 116 116 notieren oder im Mobiltelefon speichern, um Zahlungskarten bei Diebstahl unverzüglich sperren zu lassen.

Auch unterwegs ist Aufmerksamkeit gefragt: Fahrzeuge unbedingt auch bei kurzen Stopps immer abschließen. Bei Ablenkungsversuchen durch Unbekannte ist Wachsamkeit geboten. Es kommt vor, dass Kriminelle Urlauberinnen und Urlauber unter Vorwänden vom Fahrzeug oder Gepäck wegzulocken versuchen. Ein weiteres Risiko stellt der Taschendiebstahl in Menschenmengen dar. An Orten mit großem Andrang, wie Bahnhöfen, Flughäfen oder Märkten, ist es ratsam, Wertgegenstände in verschlossenen Innentaschen nah am Körper zu tragen.

Wer diese Tipps beherzigt, der ist gut vorbereitet auf einen unbeschwerten Sommerurlaub. „Wer darüber hinaus Fragen zu sicherheitsrelevanten Themen hat, ist ganzjährig durch unsere geschulten und engagierten Senioren-Sicherheitsberater gut beraten“, betont Carla Weßendarp, Leiterin des städtischen Ordnungsamtes. Lediglich im August fällt der Beratungstermin für eine kleine Sommerpause aus. Weiter geht’s wie gewohnt am ersten Freitag im Monat: Freitag, 5. September. Dann laden die Ehrenamtler von 10 bis 12 Uhr in die Räume des Stadtteiltreffs, Rheintalweg 14, in der Neuwieder Innenstadt ein.