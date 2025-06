STADT NEUWIED – Sommerferien mit dem Big House Neuwied – Die Sommerferien stehen vor der Tür – sechs Wochen voller Freizeit. Damit auch ja keine Langeweile aufkommt, hat das Jugendzentrum Big House auch für diese Ferien wieder ein tolles Ferienprogramm aufgestellt.

Den Auftakt macht die „School’s Out Party“ am Freitag, 4. Juli: Bei kühlen Getränken und leckerem Essen können Schülerinnen und Schüler den Beginn der Sommerferien gemeinsam feiern. Auch Karaoke und Spiele dürfen da natürlich nicht fehlen. In der dritten Ferienwoche vom 22. bis 25. Juli können technikbegeisterte Kinder und Jugendliche auch verschiedene Technikspielereien ausprobieren – von Rechnern bis hin zu VR-Brillen. Und auch die bekannten Mädchen- und Jugendtreffs dürfen in den Ferien nicht fehlen: Am Freitag, 18. Juli, und am Freitag, 1. August, ist Mädchentreff. Für die Jungs gibt es einen Treff am Dienstag, 29. Juli.

Neben dem offenen Treff, der wie gewohnt dienstags bis freitags von 15 bis 20 Uhr, seine Türen öffnet, stehen einige besondere Ausflüge auf dem Plan: am Donnerstag, 17. Juli, geht es mit der Bahn in Richtung Loreley zur Sommerrodelbahn, wo einige Rodelpartien, gutes Wetter und viel Spaß warten. Und auch die altbewährten Ausflüge in Salto Koblenz und ins Phantasialand in Brühl stehen wieder auf dem Programm. Fleißig gehüpft wird am Donnerstag, 31. Juli, für einen Eigenanteil von 12 Euro. Die verschiedensten Fahrgeschäfte im Phantasialand können am Dienstag, 12. August, ausprobiert werden. Hier beträgt der Eigenanteil 25 Euro. Bei beiden Ausflügen ist die Fahrt inklusive.

Zum Abschluss steht wieder die „Big House Übernachtung“ an. Am Donnerstag, 14. August, startet die Übernachtungsparty um 20 Uhr nach dem offenen Treff mit gemeinsamen Essen und Filme schauen. Am nächsten Morgen gibt es außerdem noch ein gemeinsames Frühstück. Alles, was Teilnehmende brauchen, ist ein Schlafsack.

In der ersten und fünften Ferienwoche ist das Big House geschlossen. Der Queertreff in der evangelischen Kirchengemeinde in Heddesdorf fällt in den Ferien aus, der nächste Termin ist nach den Sommerferien. Weitere Informationen und Anmeldungen zu Freizeiten und Ausflügen erhalten Interessierte online unter www.bighouse-neuwied.de/portfolio-item/ferienangebote/, per Mail an jugendzentrum@neuwied.de oder persönlich im Big House (Museumsstraße 4a).