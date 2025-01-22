STADT NEUWIED – Sicherungsarbeiten im Wiedtal notwendig – Halbseitige Sperrung der Landesstraße zwischen Kümmelsberger Weg und Altwied

Die Landesstraße im Wiedtal (L 255) ist zwischen der Einmündung Kümmelsberger Weg und der Bebauung von Altwied halbseitig gesperrt worden. Grund sind notwendige Sicherungsarbeiten, da eine akute Gefahr eines Felssturzes besteht. Die Arbeiten werden in der kommenden Woche durchgeführt. Währenddessen bleibt die Straße passierbar, wird jedoch halbseitig gesperrt mit Ampelregelung. Die Stadt bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis. Insbesondere in der kalten und feuchten Jahreszeit kommt es in Schieferfelslagen regelmäßig zu solchen Risiken. Mit den vor einiger Zeit abgeschlossenen Baumaßnahmen hat die jetzige Sperrung nichts zu tun.