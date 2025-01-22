STADT NEUWIED – Senioren-Sicherheitsberater – Kostenlose Info am 5. September

An der Haustür, am Telefon oder online: Wer im entscheidenden Moment unachtsam handelt, verliert im Zweifel viel Geld an Betrüger. Auch das Vertrauen in die Mitmenschen kann dabei erheblich getrübt und das persönliche Sicherheitsempfinden nachhaltig geschwächt werden. Doch es ist möglich, sich vor solchen Betrugsfällen zu schützen. Die Senioren-Sicherheitsberater der Stadt Neuwied sind von der Polizei ausgebildet und informieren ratsuchende Seniorinnen und Senioren. An jedem ersten Freitag im Monat von 10 bis 12 Uhr beraten sie kompetent zu Betrugsmaschen und weiteren sicherheitsrelevanten Themen.

Je nach Bedarf werden unterschiedliche Themen Gegenstand der Beratung. Ihr Wissen umfasst etwa auch Gewinnmitteilungen und Verbraucherschutz. Dabei können Fragen zu allen möglichen Bereichen gestellt werden. Am Freitag, 5. Oktober, bieten die geschulten Berater die nächste Sprechstunde in den Räumen des Stadtteiltreffs, Rheintalweg 14, Neuwied, an. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, das Beratungsangebot ist kostenlos. Weitere Informationen finden Interessierte online unter www.neuwied.de/sfs.