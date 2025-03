STADT NEUWIED – Schöne Aussichten – Ausstellung mit Werken aus der Sammlung Berninger

Am 13. März eröffnete Bürgermeister Jung in der Neuwieder STADTGELERIE eine Ausstellung mit 73 Werken aus der Sammlung von Dieter Berninger. Der Sammler hat sich wie kaum ein anderer um das Kulturelle Leben in Neuwied verdienst gemacht und ihm wurde daher in den 80er Jahren die Ehrenbürgerbürgerschaft seiner Heimatstadt verliehen. Die Mennonitenkirche, wenige Schritte von seinem Kaufhaus entfernt, das von seinem Großvater zu Raiffeisenzeiten gegründete wurde , war ihm ans Herz gewachsen Als im Jahr 1984 ein Feuer den größten Teil des Hauses zerstörte, gab er den Anlass es wieder aufzubauen und es als Galerie zu nutzen.

Dieter Berninger 1910 geboren war unverheiratet und ohne Erben. Deshalb verkaufte in den 80er Jahren sein Kaufhaus und widmete sich nur noch seinem Hobby dem Sammeln von Kunst. Er sah es als seine Pflicht an, seiner Vaterstadt diese Sammlung zu vermachen, um sie für die Nachwelt zu erhalten. Berninger war sehr naturverbunden und verlebte einen großen Teil seiner Freizeit im Sommerhaus der Familie im ländlichen Ehlscheid, das damals ein aufstrebender Kurort war.

Unter seinen 200 gesammelten Werken aus der Zeit von 1750 bis 1850 bekannter heimischer und süddeutscher Künstler, sind viele Motive ländlicher Gegenden mit Wasser und Tieren. Eines der wertvollsten Exponate ist ein Werk von Spitzweg. Aber auch ein Portrait seines Großvaters Georg im Alter von 32 ist unter den Werken, die Kuratorin Christina Körner ausgesucht hat. Nach den Grußworten des Bürgermeisters erläuterte die Kuratorin die einzelnen Exponate und lud zum Rundgang ein. Musikalisch wurde die Vernissage von Musikstücken aus dem Barock auf der Gitarre begleitet. Im Anschluss wurden die geladenen Gäste zum Umtrunk ins Foyer der Galerie eigeladen.

Die Ausstellung schöne Aussicht; Ein neuer Blick auf die Sammlung Berninger ist von 14.03. bis 04.05.2005 in der Stadtgalerie Mennonitenkirche Schloßstrasse 2. Öffnungszeiten MI, DO, FR 14 bis 18,00 Uhr, Samstags -Sonn und Feiertags 12.00 bis18.00 Uhr. Führungen nach Anmeldungen. (mabe) Fotos: Marlies Becker