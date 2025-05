STADT NEUWIED – Schlemmertreffs in Neuwied starten am 15. Mai – Anbieter von regionalen Köstlichkeiten für Veranstaltung gesucht

Wie könnte der Tag besser ausklingen als mit Freunden und saisonalen Köstlichkeiten? Das Erfolgskonzept der Schlemmertreffs geht in die nächste Runde – mit frischem Schwung und neuem Veranstaltungsort. Der erste Schlemmertreff 2025 beginnt schon am Donnerstag, 15. Mai, um 16 Uhr auf dem Marktplatz. Bis 20 Uhr werden kulinarische Köstlichkeiten und Getränke angeboten. Bis September lädt jeden Monat ein Schlemmertreff donnerstags ein, gemeinsam zu genießen: Am 26. Juni, 17. Juli, 21. August und 18. September. Nun sucht das Stadtmarketing der Stadt Neuwied noch Standbetreiber, um das vielfältige kulinarische Angebot zu bereichern.

Gefragt sind Anbieter, die Lust haben, ihre Produkte zu präsentieren und Teil der geselligen Veranstaltung zu sein. Von Wein über Cocktails, von herzhaften Speisen bis hin zu süßen Versuchungen: im Mittelpunkt stehen regionale Produkte und handgemachte Köstlichkeiten. Der Schlemmertreff ist die ideale Gelegenheit, um die kulinarische Vielfalt einem breiten Publikum vorzustellen und in entspannter Atmosphäre mit den Gästen ins Gespräch zu kommen. Interessierte können sich bei Melina Manns vom Stadtmarketing telefonisch unter 02631 802164 oder per Mail unter mmanns@stadt-neuwied.de melden.

Foto: Mitten in Neuwied wird wieder geschlemmt – wer dabei sein will, kann sich noch als Standbetreiber melden. (Foto: Melina Manns)