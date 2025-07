STADT NEUWIED – SBN sanieren im Raiffeisenring und in der Dierdorferstraße – Asphaltdecken werden ab Montag, 18. August, erneuert

Ab Montag, 18. August, sanieren die Servicebetriebe Neuwied (SBN) jeweils die Asphaltdecke im Raiffeisenring zwischen Ringmarkt und Ulmenweg sowie in der Dierdorferstraße zwischen Sohler Weg und Am Ohligspfad. „Wenn die Arbeiten planmäßig verlaufen, sind sie innerhalb weniger Tage abgeschlossen“, erklärt SBN-Teamleiter Georg Ley. Während der Bauzeit bleiben beide Straßen halbseitig befahrbar. „Im Raiffeisenring und in der Dierdorferstraße regeln wir den Verkehr mit einer Ampel“, so Ley. Anlieger können ihre Grundstücke jederzeit fußläufig erreichen.