STADT-NEUWIED – Rundgang zu Sauberkeit und Sicherheit geht in die dritte Runde – Raiffeisenring ist am Mittwoch, 17. September, Schwerpunkt – Direkter Austausch mit den Bürgern

Wie sauber und sicher fühlen sich die Menschen in ihrer Stadt? Diese Frage bewegt viele Bürger – und sie soll nicht nur in Umfragen beantwortet werden, sondern auch direkt vor Ort. Deshalb setzt die Stadt Neuwied ihre Rundgänge zum Thema „Sauberkeit und Sicherheit“ fort und lädt nun zum dritten Mal ein: am Mittwoch, 17. September, um 18 Uhr.

„Die bisherigen Rundgänge haben gezeigt, dass der direkte Austausch wichtig ist. Wir wollen zuhören, Fragen beantworten und gemeinsam nach Lösungen suchen – genau dort, wo die Menschen wohnen und ihren Alltag verbringen“, betont Beigeordneter und Ordnungsdezernent Ralf Seemann.

Treffpunkt ist die Turnhalle im Raiffeisenring. Dort beginnt die Veranstaltung mit einer kurzen Gesprächsrunde, bei der unter anderem die städtische Wohnbaugesellschaft GSG ihre umgesetzten und künftigen Vorhaben skizziert. Im Anschluss startet der gemeinsame Rundgang durch den Raiffeisenring. Auf einer Strecke von rund 1,5 Kilometern werden verschiedene Stationen angesteuert und Themen besprochen – vom neuen Jugendplatz über den Ringmarkt bis hin zu Parksituation, „Rotem Weg“, inneren Wegen und dem Thema Biodiversität im Quartier.

Begleitet wird der Rundgang von zahlreichen Ansprechpartnern, die direkt Rede und Antwort stehen: Beigeordneter und Ordnungsdezernent Ralf Seemann sowie weitere Vertreter der Stadtverwaltung, Mitarbeiter der Servicebetriebe Neuwied (SBN), der Kreisverwaltung, der Polizei, und das Kinder- und Jugendbüros. Dabei sein werden auch GSG-Geschäftsführer David Meurer, Quartiersmanagerin Gabriele May und Ortsvorsteher Sven Lefkowitz.

Damit Bürgerinnen und Bürger ihre Anliegen und Eindrücke unmittelbar einbringen können, setzt die Stadtverwaltung bewusst auf den direkten Austausch vor Ort. Wer schon vorab auf besondere „Brennpunkte“ im Raiffeisenring hinweisen möchte, kann diese per E-Mail an ordnungsamt@neuwied.de senden.