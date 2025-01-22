STADT NEUWIED – Piratenschiff und Lehrschwimmbecken in der Deichwelle eröffnet.

Nach drei Jahren Bauzeit und einer Investition von 10 Millionen Euro wurde am Sonntag das neue Lehrschwimmbecken und die Abenteuerinsel auf 240qm eingeweiht. Wasserkanonen, Rutschen, Kletterrohre, eine Flachwasserzone neue Spielaktionen, Papagei Pico und Schildkröte Martha konnten den zahlreichen Kindern nach der Einweihung durch OB Einig und Stefan Herschbach übergeben werden.

Kaum waren die Ehrengäste trockenen Fußes im Obergeschoss angekommen hieß es unten Wasser Marsch. Im Lehrschwimmbecken, das nun allen Neuwieder Grundschulkinder die Möglichkeit gibt, schwimmen zu lernen, war der absenkbare Boden heruntergefahren und Taucher konnten dort ihre Tauchgänge absolvieren.

An der Hinterfront der Deichwelle war in den letzten Wochen ein 42 Meter langer und 16 Meter breiter Bau mit insgesamt drei Geschossen, sowie ein Technikkeller fertiggestellt. Das Erdgeschoss mit Lehrschwimmbecken und der Spraypark für die Kinder, sowie das Obergeschoss mit Ruhebereich für die Eltern und der Verwaltungstrakt für die Mitarbeiter der Deichwelle. Die Deichwelle ist als modernes Hallenbad besonders beliebt bei jungen Familien. Nicht selten werden Kindergeburtstage ins Freizeitbad verlegt. Hier kommt das neue Spaßbad mit seinen vielen Spielmöglichkeiten besonders an und zieht auch Besucher aus anderen Regionen an. Bei der Eröffnung war jedenfalls schon mal full House zu vermelden und wo viele andere Schwimmbäder geschlossen werden, ist dieses ein guter Tag für Neuwied und seine kleinen Wasserratten. (mabe) – Fotos: Marlies Becker