STADT NEUWIED – Online unterwegs in der Neuwieder City – SWN-Innenstadt-WLAN geht im Sommer an den Start

Öffnungszeiten online nachlesen, E-Mails checken, bei Veranstaltungen live informiert bleiben – das wird ab Sommer in der Neuwieder Innenstadt noch besser möglich sein: Vom Mini-ZOB bis zum Service-Center der Stadtwerke Neuwied und am Biergarten am Deich startet dann das öffentlich zugängliche WLAN der Stadt. Perspektivisch soll das SWN-Innenstadt-WLAN dann auf weitere zentrale Punkte ausgedehnt werden. Möglich machen das die Stadtwerke Neuwied (SWN), die das WLAN für die Innenstadt bereitstellen.

„Ein kostenloses WLAN-Angebot macht unsere Innenstadt moderner und attraktiver – sowohl für die Neuwiederinnen und Neuwieder, als auch für unsere Gäste“, erzählt Oberbürgermeister Jan Einig erfreut. „Das SWN-Innenstadt-WLAN ist ein weiterer wichtiger Baustein auf unserem Weg, Neuwied zukunftsfähig zu machen. Wir möchten, dass die Menschen gerne in die Innenstadt kommen – sei es für einen Einkauf, einen Spaziergang oder Veranstaltungen. Mein Dank gilt den Stadtwerken, die durch ihre Unterstützung diese Idee in die Tat umsetzen.“ Das kostenlose WLAN ist ein weiterer Baustein in einem umfassenden Konzept, um die Fußgängerzone nachhaltig zu beleben, damit sich Neuwiederinnen und Neuwieder wieder mehr mit ihr identifizieren. Projekte wie die Gestaltung öffentlicher Freiräume, den Ausbau der Stadtbegrünung und ein gezieltes Leerstandsmanagement tragen dazu bei, die Substanz der Innenstadt zu stärken und die Aufenthaltsqualität zu verbessern. Die Einführung des öffentlichen WLANs ergänzt die bereits laufenden Maßnahmen und gestaltet die Innenstadt für Bürgerinnen und Bürger noch einmal attraktiver. Gleichzeitig trägt die kostenlose Internetverbindung zur Verbesserung der digitalen Vernetzung in der City bei.

Das WLAN-Netz ist für alle einfach zugänglich – mit wenigen Klicks können sich Nutzerinnen und Nutzer verbinden und das Angebot direkt nutzen. Davon zeigt sich auch Stefan Herschbach, Geschäftsführer der Stadtwerke Neuwied, begeistert: „Beim Aufbau des Innenstadt-WLANs bringen wir unsere technische Expertise beim Glasfaserausbau mit ein und übernehmen dementsprechend gerne die Finanzierung für die Stadt. So bleiben unsere Gewinne in Neuwied und wir haben für beide Seiten einen Werbeeffekt.“

Das Projekt beginnt im Sommer auf der Langendorfer Straße vom Mini-ZOB bis zum Service-Center der Stadtwerke Neuwied und am Biergarten am Deich und wird anschließend sukzessive ausgeweitet. Zugangspunkte sind dann auch am Marktplatz und nach Fertigstellung in der Schlossstraße geplant. Diese Orte wurden bei den letzten Sanierungen bereits im Hinblick auf das Vorhaben vorbereitet.

Foto: Gemeinsam für eine vernetzte Innenstadt: Calvin Herpel von den SWN (links) präsentiert Oberbürgermeister Jan Einig (Mitte) und Stefan Herschbach (rechts), Geschäftsführer SWN, den ersten Standort des neuen kostenlosen WLANs. Foto: Melanie Lange