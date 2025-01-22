STADT NEUWIED – OB Jan Einig wird offiziell für zweite Amtszeit ernannt – Stadtrat tagt am Donnerstag im Heimathaus – Besonderheiten bei Sitzung und Zuschauerregelung

Am Donnerstag, 9. Oktober, kommt der Neuwieder Stadtrat um 17:30 Uhr zu seiner nächsten Sitzung im Heimathaus zusammen. Im Mittelpunkt steht dabei die feierliche Ernennung von Oberbürgermeister Jan Einig, dessen zweite Amtszeit damit offiziell beginnt. Einig war am 23. Februar 2025 mit absoluter Mehrheit (55 Prozent) bereits im ersten Wahlgang für weitere acht Jahre wiedergewählt worden.

Die Sitzung bringt einige organisatorische Besonderheiten mit sich: Anders als üblich beginnt sie zunächst mit dem nicht-öffentlichen Teil. Eine Bürgerfragestunde findet dieses Mal nicht statt, um einen straffen zeitlichen Ablauf zu gewährleisten. Direkt im Anschluss an die offizielle Stadtratssitzung schließt sich ab etwa 19 Uhr ein Empfang im Heimathaus an – ohne zeitliche Unterbrechung.

Wegen des Empfangs steht der übliche Zuschauerbereich im Saal nicht zur Verfügung. Besucherinnen und Besucher werden daher gebeten, auf der Empore Platz zu nehmen.