STADT NEUWIED – Neuwieds Stadtgeschichte spazierend entdecken – Innenstadtrundgang und Führung über den Alten Friedhof

Es ist März. Das bedeutet: Die Tage werden merklich länger, die Temperaturen langsam milder – und in Neuwied starten die Stadtführungen nach ihrer Winterpause wieder. Die Tourist-Information der Stadt Neuwied bietet im März zwei öffentliche Führungen, bei denen Einheimische und Gäste auf einem Spaziergang spannende Einblicke in die Geschichte der Deichstadt erhalten.

Den Auftakt macht am Sonntag, 15. März, um 14 Uhr der klassische Innenstadtrundgang. Rund anderthalb Stunden lang erkunden die Teilnehmenden die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Innenstadt und werfen dabei auch einen Blick in so manchen versteckten Innenhof. Neben bekannten Denkmälern wie dem Schloss oder den Innenstadtkirchen erfährt die Gruppe viele interessante Details und Geschichten über die bewegte Vergangenheit der Deichstadt. Treffpunkt ist vor dem Neuwieder Schloss.

Eine Woche später, am Sonntag, 22. März, beleuchtet eine weitere Stadtführung einen besonderen historischen Ort mitten in der Innenstadt. Der Alte Friedhof in der Julius-Remy-Straße wurde 1783 als erste konfessionsübergreifende Ruhestätte Neuwieds eröffnet und beherbergt bis heute zahlreiche kunstvolle Grabmäler und die Ruhestätten bekannter Neuwieder Familien. Während des etwa anderthalbstündigen Rundgangs erfahren die Teilnehmenden mehr über die Geschichte des Friedhofs und die Symbolik vieler historischer Grabdenkmäler. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Eingang des Alten Friedhofs in der Julius-Remy-Straße.

Für beide Führungen gilt: Die Teilnahme kostet 6 Euro für Erwachsene und 4 Euro für Kinder von 6 bis 14 Jahren. Kinder unter 6 Jahren nehmen kostenlos teil. Anmeldungen sind bis spätestens zwei Tage vor dem jeweiligen Termin telefonisch unter 02631 802 5555, per E-Mail an tourist-information@neuwied.de oder während der Öffnungszeiten in der Tourist-Information, Marktstraße 59, möglich. Foto: Felix Bananski