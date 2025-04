STADT NEUWIED – Neuwieds berühmtestes Bauwerk erkunden – Deichführung als ideales Osterprogramm für die ganze Familie

Den Deich kennt in Neuwied jedes Kind – immerhin trägt die lebendige Stadt an Rhein und Wied wegen ihm auch den Beinamen „Deichstadt“. Doch wie viel wissen die Neuwieder eigentlich über ihr berühmtes Wahrzeichen? Wer sich selbst dabei ertappt, dass die Antwort auf diese Frage „Gar nicht mal so viel“ lautet, der kann am Ostermontag, 21. April, bei einer Deichführung seine Wissenslücken schließen. Ab 14 Uhr erhalten alle Teilnehmenden – ob alteingesessener Neuwieder oder Tagesgast – umfassende Informationen über das eindrucksvolle Bauwerk am Rheinufer. Die Führung setzt sich mit der Geschichte der Hochwasser in Neuwied auseinander, die den Bau eines Schutzdeichs vor über 90 Jahren notwendig machten. Auch die Funktionsweise des Bauwerks, das die Stadt seitdem vor Überflutungen schützt, wenn der Rhein über die Ufer tritt, ist Thema der etwa 90 Minuten dauernden Führung. Teilnehmende besuchen das Deichinformationszentrum und unternehmen einen Spaziergang über die komplette Deichmauer sowie ein Stück entlang des an sie anschließenden Erddeichs.

Startpunkt für die Deichführung ist am Ostermontag, 21. April, um 14 Uhr das Deichinformationszentrum. Für eine Teilnahme zahlen Erwachsene 6 Euro, für Kinder zwischen 6 und 14 Jahren werden 4 Euro fällig. Kinder unter 6 Jahren können kostenfrei an der Deichführung teilnehmen. Wichtig: Interessenten müssen sich bis spätestens zwei Tage vor dem Führungstermin bei der Tourist-Information der Stadt Neuwied anmelden. Das ist telefonisch unter 02631/802 5555, per E-Mail an tourist-information@neuwied.de oder während der Öffnungszeiten der TI vor Ort in der Marktstraße 59 möglich.

Foto: Der weithin sichtbare Pegelturm thront auf dem südlichen Ende der steinernen Deichmauer. Der daran anschließende Erddeich zieht sich weiter bis zur Rheinbrücke bei Engers. Foto: Felix Banaski