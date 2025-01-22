STADT NEUWIED – Neuwieder Feierabendmarkt verabschiedet sich in die Winterpause

Ab Mai dieses Jahrs durften sich alle Neuwiederinnen und Neuwieder über ein neues Marktangebot in der Deichstadt freuen. Der Feierabendmarkt sollte vor allem Berufstätigen die Möglichkeit bieten, auch nach der Arbeit noch frische und regionale Marktprodukte erwerben zu können. Zudem lockte er auch mit kulinarischen Leckerbissen auf den neugestalteten Marktplatz. Zog das neue Veranstaltungsformat zu Beginn viele neugierige Bürgerinnen und Bürger an und lud dazu ein, den Einkauf mit einem guten Glas Wein zu verbinden, ebbte das Interesse über die Sommerferien spürbar ab. Das sorgte unweigerlich auch für einen Rückgang bei den Marktbeschickern und damit für eine Reduzierung des Angebots. Dennoch sorgte der Feierabendmarkt bis zuletzt für eine solide Grundversorgung an frischem Obst und Gemüse und ein ausgewähltes gastronomisches Angebot. Jetzt verabschiedet er sich zunächst einmal in die Winterpause – wie es im nächsten Jahr weitergeht, wird in den kommenden Monaten entschieden werden. Das Neuwieder Amt für Stadtmarketing bedankt sich bei allen Beschickern, die den Feierabendmarkt bei Wind und Wetter möglich gemacht haben und bei den treuen Kunden, die das Angebot in den letzten Monaten regelmäßig in Anspruch genommen haben.