STADT NEUWIED – Neuwied setzt wichtige Zeichen für gutes Miteinander – Internationale Wochen gegen Rassismus vom 17. bis 30. März

Tagtäglich erfahren Menschen aufgrund ihrer Kultur, Herkunft, Religion, Behinderung oder sexuellen Orientierung Abwertung oder Benachteiligung bis hin zur Ausgrenzung. Ein ernstzunehmendes Problem: Denn auf menschenverachtende Einstellungen und Worte folgen menschenverachtende Taten. Diese Entwicklung bedroht und beschädigt die Grundlagen des friedlichen Miteinanders in Vielfalt. Mit der Beteiligung an den Internationalen Wochen gegen Rassismus senden Institutionen und Bürger ein Signal gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit – für Solidarität, Zusammenhalt und Gerechtigkeit. Vom 17. bis 30. März lädt das Aktionsprogramm auch in der Stadt Neuwied unter dem Motto: „Menschenwürde schützen“ zum Mitmachen ein.

Das Programm der Aktionswoche

Den Auftakt macht die Internationale Frauengruppe im Mehrgenerationenhaus, Wilhelm-Leuschner-Str. 5, Neuwied, am Montag, 17. März, um 10.30 Uhr. Interessierte Frauen jeden Alters, mit oder ohne Kinder, sind herzlich willkommen.

Beim Kochabend „Der Beirat kocht…“ am Dienstag, 18. März, um 18 Uhr in der Lehrküche der VHS Neuwied, Heddesdorfer Str. 33, lüftet Beiratsmitglied Olga Deinega die Geheimnisse der ukrainischen Küche. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldung: djacka@neuwied.de.

Der Albanisch-Islamische Kulturverein Bashkimi e.V. lädt am Mittwoch, 19. März, um 17 Uhr zum traditionellen gemeinsamen Fastenbrechen in den Sohler Weg 57, Neuwied ein. Anmeldung bis 14. März: xhamia-bashkimi@hotmail.de.

In Kooperation mit der Integrationsbeauftragten der Stadt Neuwied zeigt das Minski am Mittwoch, 19. März, um 20 Uhr „Willkommen in Siegheilkirchen – Der Deix Film“. Der rassismuskritische Animationsfilm mit bissigem Humor wird in der Schauburg, Heddesdorfer Str. 84, Neuwied gezeigt. Eintritt: 7 Euro.

Poetry Slam – eine Veranstaltung von Live Lounge Neuwied bildet am 21. März ein Highlight im Jugendzentrum Big House, Museumsstraße 4a, Neuwied. Einlass 19.30 Uhr, Beginn 20 Uhr, Eintritt: 5 Euro. Mehr unter: www.bighouse-neuwied.de.

Das Team „Starke Nachbar_innen“ von EIRENE e.V. veranstaltet den Workshop „Vielfalt verbindet – Perspektiven erweitern“ am Samstag, 22. März, um 12 Uhr. Das kostenfreie Angebot findet in der EIRENE-Geschäftsstelle, Engerser Straße 81, Neuwied statt.

Die Schülerschaft der Ludwig-Erhard-Schule lädt zur „Lyrik gegen das Vergessen“ ein. Der literarische Vormittag regt am Montag, 24. März, von 8.15 Uhr bis 12.30 Uhr im Raum 143 der LES BBS Wirtschaft Neuwied, Beverwijker Ring 3, zum Nachdenken an.

Beim Aktionstag gegen Hass, Rassismus und Gewalt klären die Initiatoren Neuwieder Bürger am Montag, 24. März, von 11 bis 14 Uhr in der Fußgängerzone (Engerser Straße, Kreuzung Mittelstraße) über menschenfeindliche Einstellungen und deren Folgen auf und werben für Vielfalt sowie menschenwürdiges Zusammenleben. Kontakt: Dilorom Jacka, djacka@neuwied.de.

Das Rollenspiel „Ein Schritt nach vorn“ am Dienstag, 25. März, um 17 Uhr, Gemeinsamen Diakonischen Werke Rheinland-Süd, Rheinstraße 69, Neuwied, sensibilisiert für ungleiche Chancenverteilung, fördert kritisches Denken und Empathie. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldung: heune@diakoniehilft.de.

Lajna Imaillah, die Frauenorganisation der Ahmadiyya Muslim Jamaat Neuwied, lädt interessierte Frauen am Mittwoch, 26. März, um 17.30 Uhr zum Vortrag „Meilensteine der Frauenrechte“ mit anschließendem Fastenbrechen für Frauen in die Bait-ur-Raheem Moschee, Matthias-Erzberger-Str. 18, Neuwied ein. Anmeldung: frauenorganisation-amj@hotmail.com.

„Ein gutes gelebtes Miteinander und Verständnis für unterschiedliche Lebenswelten entstehen nicht von allein. Daher ist das aktive Engagement für Vielfalt und friedliches Zusammenleben heute umso wichtiger. Alle Neuwiederinnen und Neuwieder sind herzlich eingeladen, sich bei den Wochen gegen Rassismus einzubringen“, ruft Bürgermeister Peter Jung auf. Seit 2017 beteiligt sich die Stadt Neuwied an den Internationalen Wochen gegen Rassismus. Dank des Engagements der Neuwieder Organisationen, Behörden, Bildungseinrichtungen, kirchlichen und islamischen Gemeinden sowie ehrenamtlichen Netzwerke wird ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm auf die Beine gestellt. Die Koordinierung obliegt der städtischen Integrationsbeauftragten Dilorom Jacka. Sie ist erreichbar per Mail an djacka@neuwied.de oder unter Tel.: 02631 / 802 284. Weitere Infos zum Aktionsprogramm unter: www.neuwied.de/iwgr.