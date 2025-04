STADT NEUWIED – Neuwied passt sich an – Bürgerbeteiligung zum Klimaanpassungskonzept: Jetzt Online-Fragebogen ausfüllen

„Klimawandelanpassung“ ist ein sperriges Wort, mit dem viele Menschen wahrscheinlich wenig anfangen können. Dabei ist das Konzept dahinter gar nicht so kompliziert: Der Klimawandel hat erhebliche Folgen auf das gesamte Ökosystem der Erde. Wenn es immer wärmer wird und immer weniger Niederschlag fällt, leiden darunter nicht nur Pflanzen und Tiere, sondern auch wir Menschen. Um den Folgen des Klimawandels proaktiv zu begegnen und ihnen so gut wie möglich entgegenzuwirken, arbeitet die Stadt Neuwied aktuell an einem „Klimawandelanpassungskonzept“. Das Ziel: individuell auf die Gegebenheiten in Neuwied angepasste Strategien und Maßnahmen zur Bewältigung negativer Auswirkungen des Klimawandels und zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit. Um das zu erreichen, ist jetzt auch die Neuwieder Bevölkerung gefragt: Im Rahmen eines Online-Fragebogens können alle interessierten Bürgerinnen und Bürger ab sofort ihr eigenes Wissen über lokale Gegebenheiten aber auch ihre Bedürfnisse, Ängste und Präferenzen einbringen.

Die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung sollen gesammelt und ausgewertet werden, um dann direkt in den Ausgestaltungsprozess des Klimawandelanpassungskonzepts einzufließen. Der gemeinsam mit dem Koblenzer Architektur- und Ingenieurbüro „Sweco“ entwickelte Fragebogen ist bewusst niederschwellig gestaltet. Zu den abgefragten Themen erhalten Teilnehmenden erläuternde Kurzinformationen. Es ist also keinerlei Fachwissen oder Expertise erforderlich, um an der Befragung teilzunehmen. Der Online-Fragebogen ist ab sofort unter https://app.maptionnaire.com/q/klima-stadt-neuwied aufrufbar – eine Teilnahme ist bis Juni möglich. Die Entwicklung des Neuwieder Klimaanpassungskonzepts wird durch das Bundesumweltministerium (BMUV) gefördert.