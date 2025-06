STADT NEUWIED – „Neuwied macht mit“: Kreative Belebung des Marktplatzes – Stadt bietet Institutionen, Gruppen oder Vereine an, den neugestalteten Platz für Vorführungen oder Auftritte zu nutzen – Unbürokratisches Prozedere

Der neugestaltete Neuwieder Marktplatz ist bereit für mehr: Mehr Leben, mehr Begegnung, mehr Bewegung. Mit dem neuen Projekt „Neuwied macht mit“ bringt das Stadtmarketing nun gezielt frischen Schwung auf den Platz im Herzen der Innenstadt – und setzt dabei auf das Engagement aus der Stadtgesellschaft.

Ob Tanzgruppe, Chor, Verein, Schule oder andere kreative Initiative: Wer Lust hat, mit einem eigenen Programm den Platz zu bespielen, ist herzlich eingeladen mitzumachen. Immer dienstags im Zwei-Wochen-Rhythmus, jeweils zwischen 16 und 20 Uhr, stellt die Stadt Neuwied den Marktplatz kostenfrei zur Verfügung. Die erste Möglichkeit sich zu präsentieren, gibt es am 1. Juli.

Unbürokratisch, nicht kommerziell, mitten in der Stadt

Die einzige Voraussetzung: Das Angebot muss nicht-kommerziell und unpolitisch sein – und zum Zuschauen, idealerweise auch zum Mitmachen einladen. „Wir möchten ein Format schaffen, bei dem die Schwelle zur Teilnahme so niedrig wie möglich ist“, erklärt Stadtmarketing-Leiterin Julia Kloos-Wieland. „Ob Tanzvorführung, Malkurs, Mitmach-Theater, kleines Konzert, Sportdemonstration oder öffentliche Chorprobe – vieles ist denkbar.“

Organisiert und konzipiert wurde die Veranstaltungsreihe von den beiden Stadtmarketing-Auszubildenden Kira Röder und Selina Küls. Für Julia Kloos-Wieland ein Musterbeispiel für gelungene Nachwuchsarbeit: „Gib ihnen Verantwortung – und sie danken es dir mit tollen Ideen und hervorragender Arbeit“, freut sie sich.

Plattform für Engagement

„Neuwied macht mit“ soll sich organisch entwickeln – und auf lange Sicht zu einem Selbstläufer werden. Das Besondere: Die Stadt verzichtet bewusst auf ein aufwendiges Anmeldeverfahren. Wer mitmachen will, reicht einfach eine formlose Bewerbung beim Stadtmarketing ein. Anschließend gibt es ein kompaktes Infoblatt mit Richtlinien und einen Lageplan, um etwa Rettungswege freizuhalten. „So unbürokratisch wie möglich – das war unser Ziel“, betont Julia Kloos-Wieland.

Ähnliche Sondernutzungen sind in der Region sonst übrigens kaum bekannt. Inspiration bot der New Yorker Central Park, in dem Bürgergruppen spontane Kulturformate auf öffentlichen Flächen realisieren.

Platz gewinnt an Profil

Auch unabhängig von der neuen Reihe wird der Marktplatz immer mehr zum lebendigen Treffpunkt der Stadt. So wurde beispielsweise der neue Feierabendmarkt bei seinen bisherigen drei Ausgaben sehr gut angenommen. Auch das StadtLesen lockte am vergangenen Wochenende trotz durchwachsenen Wetters viele Besucher an. Jetzt soll ein weiterer Baustein zur Belebung des Platzes beitragen.

Bewerbungen: Wer Interesse hat, kann sich bewerben per E-Mail unter neuwiedmachtmit@stadt-neuwied.de oder postalisch an „Amt für Stadtmarketing, Pfarrstraße 8, 56564 Neuwied. Die Bewerbung darf formlos sein und sollte nur allgemeine Informationen über die anbietende Gruppe, eine kurze Beschreibung des Vorhabens / Programms und den bevorzugten Termin beinhalten. Auch der ungefähre Platz- und ggf. Strom-/Wasserbedarf sollte angegeben werden.