STADT NEUWIED – Neuwied macht Ferienzeit zur Stickerzeit – Stadtmarketing verlängert Sammelaktion und lädt zur ersten Tauschbörse ein

Auf Entdeckungstour durch die Deichstadt und dabei ganz nebenbei das Stickeralbum füllen: Genau dafür bleiben jetzt noch ein paar Wochen mehr Zeit. Pünktlich zum Ferienbeginn verlängert das Stadtmarketing die Sammelaktion. Bereits am Donnerstag, 16. Juli, lädt außerdem die erste Tauschbörse zum Tauschen doppelter Sticker ein.

Insgesamt 100 Motive aus Neuwied können gesammelt und in das eigens dafür gestaltete Album eingeklebt werden. Erhältlich ist es in der Tourist-Information, der STADTGALERIE Mennonitenkirche, der Stadtbibliothek sowie in zahlreichen teilnehmenden Geschäften der Innenstadt. Die Sticker gibt es bei einem Einkauf in den beteiligten Geschäften, auf dem Wochenmarkt sowie in der Tourist-Information, der Stadtbibliothek und der STADTGALERIE. Welche Geschäfte teilnehmen, zeigt ein Aufkleber im Schaufenster. Eine aktuelle Übersicht gibt es unter www.neuwied.de/stickeralbum.

Die erste Tauschbörse läuft am Donnerstag, 16. Juli, von 17 bis 20 Uhr während des Schlemmertreffs „Aus der Heimat“ auf dem Marktplatz. Dort können Sammlerinnen und Sammler ihre doppelten Motive gegen fehlende tauschen. Ein weiterer Termin folgt am 11. Oktober im Rahmen der Neuwieder Markttage auf dem Luisenplatz. Wer sein Album vollständig gefüllt hat, kann es ab August in der Tourist-Information vorzeigen und erhält eine kleine Überraschung.

Auch weitere Geschäfte können sich noch an der Aktion beteiligen. Interessierte Händlerinnen und Händler können sich bei Sabine Thewalt per E-Mail an sthewalt@stadt-neuwied.de oder telefonisch unter 02631 802-718 melden. Aktuelle Informationen zur Sammelaktion veröffentlicht außerdem „neuwiederleben“ auf Instagram und Facebook.