STADT NEUWIED – Neue Freizeitangebote für Neuwieder Grundschüler – Kinder- und Spieletreffs in Engers, der Geschwister-Scholl-Schule und im Carmen-Sylva-Garten starten im Mai

Wenn Grundschulkinder um die Mittagszeit Schulschluss haben, ist vom Tag noch eine ganze Menge übrig. Damit in dieser Zeit keine Langeweile aufkommt, hat das Kinder- und Jugendbüro (KiJub) des Stadtjugendamtes Neuwied drei neue Freizeitangebote auf die Beine gestellt, die im Mai ihre große Eröffnung feiern. Beim Kindertreff Engers steht dann Spielen, Basteln und mit Freunden Spaß haben, bei den Spieletreffs in der Turnhalle der Geschwister-Scholl-Schule in Heddesdorf und im Carmen-Sylva-Garten Spiel, Sport und Bewegung im Mittelpunkt.

Kindertreff Engers: Der Kindertreff Engers wird ab Montag, 5. Mai, zum festen Anlaufpunkt für alle Grundschulkinder im Stadtteil, die auf der Suche nach einer kreativen und geselligen Freizeitgestaltung sind. Mit Ausnahme der Schulferien öffnet der Kindertreff im Evangelischen Gemeindehaus Engers, Dietrich-Bonhoeffer-Straße 8, immer montags von 16.30 bis 18.30 Uhr seine Türen. Während der Öffnungszeiten können Kinder ohne vorherige Anmeldung kommen und gehen, wann sie wollen und vor Ort die Räumlichkeiten sowie eine Vielzahl an bereitgestellten Spielmaterialien nutzen. Ehrenamtliche Mitarbeitende der Kinder- und Jugendförderung stehen den Kindern als Ansprechpartner zu Verfügung und begleiten sie mit pädagogischen und spielerischen Angeboten. Dabei achten sie auf einen respektvollen Umgang und die Einhaltung gemeinsamer Absprachen. Ganz wichtig: Die Mitarbeitenden übernehmen keine Aufsichtspflicht – Absprachen mit Eltern oder anderen Bezugspersonen können nicht umgesetzt werden.

Für weitere Informationen und Rückfragen steht Stefan Caratiola telefonisch unter 02631/802 170 oder mobil unter 0162/2596659 sowie per E-Mail an scaratiola@neuwied.de zur Verfügung.

Spieletreffs in der Turnhalle der Geschwister-Scholl-Schule und im Carmen-Sylva-Garten: Auch in Heddesdorf eröffnet am Montag, 5. Mai, ein neues Angebot der offenen Kinder- und Jugendarbeit des Neuwieder Stadtjugendamtes: Der Spieletreff in der Turnhalle der Geschwister-Scholl-Schule, Wallstraße 2, kann außerhalb der Sommerferien immer montags von 16 bis 17.30 Uhr besucht werden. Genauso wie der Kindertreff Engers richtet sich auch der Spieletreff an Kinder im Grundschulalter und macht diesen ein sportliches und geselliges Freizeitangebot. Während der Öffnungszeiten können Kinder ohne vorherige Anmeldung kommen und gehen wann sie wollen und vor Ort die Turnhalle sowie eine Vielzahl der dort bereitgestellten Spielmaterialien nutzen. Um mitzumachen müssen Kinder lediglich Hallenturnschuhe sowie bestenfalls etwas zu trinken mitbringen.

Ähnlich wie in der Heddesdorfer Grundschule nur unter freiem Himmel, bietet der Spieletreff im Carmen-Sylva-Garten Kindern im Grundschulalter reichlich Gelegenheit sich bei Spiel und Sport richtig auszupowern. Nach dem Auftakt am Donnerstag, 8. Mai, öffnet der Spieletreff mit Ausnahme der Schulferien immer donnerstags von 16 bis 18 Uhr. Alle Kinder, die Freude an Bewegung haben und einen geselligen Nachmittag mit Gleichaltrigen verbringen wollen, sind herzlich willkommen vorbeizuschauen. Eine Vorabanmeldung der Kinder, die an den Aktivitäten teilnehmen möchten, ist nicht erforderlich.

Bei beiden Spieletreff sind zu jeder Zeit ehrenamtliche Mitarbeitende der Kinder- und Jugendförderung anwesend, die den Kindern pädagogische und spielerische Angebote machen und als Ansprechpartner bereitstehen. Wie beim Kindertreff Engers gilt auch für die Spieletreffs: Die Mitarbeitenden übernehmen keine Aufsichtspflicht – Absprachen mit Eltern oder anderen Bezugspersonen können nicht umgesetzt werden. Für weitere Informationen und Rückfragen steht Hannah Lehmann telefonisch unter 02631/802170 oder mobil unter 0162/2055896 sowie per E-Mail an hlehmann@neuwied.de zur Verfügung.