STADT NEUWIED – Mit der Neuwieder TI auf dem Rheinsteig – Geführte Wanderung am 1. Juni

20 Jahre Rheinsteig und 15 Jahre Rheinburgenweg: so lange begeistern die beiden Wanderwege schon Wanderfreudige von nah und fern. Anlässlich der beiden Jubiläen starten aus Neuwied, Andernach und Bad Hönningen am Sonntag, 1. Juni, geführte Wanderungen über den Rheinsteig. Die Tourist-Information Neuwied (TI) lädt um 13 Uhr zu einer Jubiläumswanderung ein. Begleitet von einem erfahrenen Wanderführer geht es entlang des Rheinsteigs oberhalb von Feldkirchen durch die Weinberge bis zum Gutshof Hubertusburg in Leutesdorf. Während der Wanderungen können die Teilnehmenden den wundervollen Panoramablick über das Rheintal genießen. Am Ziel, beim Gutshof, wartet dann das Familienfest unter dem Motto „Wilde Weingüter – lebendiger Gutshof“, wo der Tag bei leckerem Essen und kühlen Getränken gemütlich ausklingen kann. Zum Ausgangspunkt nach Neuwied fährt an diesem Tag auch ein kostenloses Busshuttle.

Startpunkt der Wanderung ist die Bushaltestelle Gönnersdorf in der Feldkircherstr. 14. Die Teilnahme ist kostenlos. Da die Gruppengröße aber beschränkt werden muss, bittet die Tourist-Information Neuwied um Anmeldung bis Freitag, 30. Mai. Dies ist telefonisch unter 02631 802 5555, per E-Mail an tourist-information@neuwied.de oder während der Öffnungszeiten der TI vor Ort in der Marktstraße 59 möglich.