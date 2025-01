STADT NEUWIED – Mit dem Kinderkino fantastische Welten bereisen – „Alles für die Katz“ und „Nils Holgersson“ laufen im Metropol

Aktuell bringt der Winter in Neuwied und Umgebung noch sehr unbeständige Witterungsverhältnisse mit sich. Bis sich das ändert und milderes Frühlingswetter wieder zu Aktivitäten im Freien lockt, müssen sich große und kleine Deichstädterinnen und Deichstädter vornehmlich in Innenräumen beschäftigen. Damit hierbei gerade bei den Kindern keine Langeweile aufkommt, hat das Minski für die Monate Februar und März zwei Kinderkino-Vorstellungen angesetzt. Am 12. Februar und am 12. März zeigt das Metropol-Kino, Heddesdorfer Straße 2, jeweils ab 16 Uhr ganz besondere Filmhighlights für die jüngsten Kinobesucher.

Dass Katzen neun Leben haben sollen, ist allgemein bekannt. Kater Beckett hat acht davon bereits leichtsinnig verschwendet, das neunte läuft dafür aber umso besser. Die junge Studentin Rose kümmert sich vorbildlich um ihn und schenkt ihm jede Menge Aufmerksamkeit. Das ändert sich erst, als auf einmal Rose’s Ex-Freund Larry auf der Bildfläche erscheint. Grund genug für Beckett, den Störfaktor in seinem letzten Leben schleunigst loszuwerden. „Alles für die Katz“ läuft am Mittwoch, 12. Februar, im Minski-Kinderkino.

Der Kinderbuchklassiker Nils Holgersson von Selma Lagerlöf ist längst zu einem schwedischen Kulturgut geworden und wurde bereits etliche Male filmisch umgesetzt. Nils hat nichts als Streiche im Sinn und lässt keine Gelegenheit aus, die Tiere auf dem Bauernhof zu ärgern. Doch eines Tages erhält er dafür seine gerechte Strafe: Ein Wichtelmann lässt ihn auf die Größe eines Daumens schrumpfen. Auf einmal hat sich das Kräfteverhältnis zwischen ihm und den Tieren komplett umgekehrt. Die liebevoll inszenierte Romanadaption „Die wunderbare Reise des Nils Holgersson“ wird am Mittwoch, 12. März, im Neuwieder Metropol-Kino gezeigt.

Kinokarten für beide Vorstellungen sind bequem über die Online-Buchung mit Sitzplatzreservierung auf www.kinoneuwied.de oder an der Kinokasse erhältlich. Die Eintrittskarten kosten 4 Euro für Kinder und 6 Euro für Erwachsene. Nähere Informationen gibt es beim Kinder- und Jugendbüro der Stadt Neuwied per E-Mail an kijub@neuwied.de oder telefonisch unter der 02631/802 174.