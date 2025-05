STADT NEUWIED – Mit dem KiJub in den Süden – Für die Sommerfreizeit in Südfrankreich sind noch Plätze frei

Sommer, Sonne und Meer: Was könnte es Schöneres geben? Das Kinder- und Jugendbüro Neuwied (KiJub) hat sich für die Sommerferien etwas ganz Besonderes ausgedacht und eine abwechslungsreiche Aktivfreizeit vom 21. Juli bis zum 3. Augustgeplant. Das Ziel: der sonnige Süden Frankreichs.

Mit Kleinbussen geht es vom Nationalpark Cévennen bis zum Mittelmehr. Mit im Gepäck hat die Reisegruppe ein actionreiches Programm – vom Canyoning im Gebirgsfluss Tapoul über Mountainbiken und Wandern im Nationalpark bis hin zu einer Kanutour in der beeindruckenden Tarnschlucht. Natürlich darf dabei auch das Entspannen und Baden unter der südlichen Sonne nicht zu kurz kommen. Die letzten Tage der Freizeit führen dann noch zum Mittelmeer und zur Hafenstadt Sète. Während der Freizeit übernachten die Jugendlichen in Zwei-Mann-Zelten des KiJub auf Campingplätzen.

Die Reise wird von einem erfahrenen Betreuerteam begleitet und bei den sportlichen Aktivitäten von einheimischen Guides unterstützt. Wer zwischen 13 und 17 Jahren alt ist, kann sich jetzt noch für die Freizeit anmelden. Die Kosten betragen 525 Euro. Einzelförderungen können beim KiJub angefragt werden. Die Anmeldung ist im Kinder- und Jugendbüro vor Ort in der Heddesdorfer Str. 33, telefonisch unter 02631 802 170 oder per E-Mail an kijub@neuwied.de möglich.