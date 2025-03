STADT NEUWIED – Lions-Benefizkonzert fördert Chancengerechtigkeit – Hochkarätiger Konzertabend am 28. März – Erlös fließt in das Neuwieder Lernhelden-Projekt

Dass sich der Lions Club Neuwied-Andernach für soziale Projekte in der Deichstadt einsetzt, hat eine jahrzehntelange Tradition. Diese Tradition setzt sich am Freitag, 28. März, fort, wenn der Lions Club zum Benefizkonzert für das Projekt „Lernhelden“ in die St. Matthiaskirche einlädt. „Das ist bereits unser fünftes großes Benefizkonzert“, berichtet Wolfgang Sulzbacher stolz. Dabei seien die Veranstaltungen von Mal zu Mal größer geworden. Für das Konzert am 28. März rechnet der Lions Club mit einem vollen Haus in der Matthiaskirche. Immerhin konnte das Orga-Team um den Activitiy-Beauftragten Sulzbacher und Dr. Georg Reifferscheid hochkarätige Künstlerinnen und Künstler für das Benefizkonzert gewinnen.

Cellist Benedict Kloeckner ist nicht nur ein echter Neuwieder, sondern auch ein herausragender Solist, der mit renommierten Orchestern auf der ganzen Welt auftritt. Gleiches gilt auch für die Münchener Pianistin Sophia Pacini, die ihre erstklassige musikalische Ausbildung am Mozarteum in Salzburg erhielt. Eröffnet wird der Abend durch das junge Geschwisterpaar Sophie und Marc Lüfing, die an der Gitarre brillieren und beide schon erste Preise beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ erzielen konnten. Reifferscheid verrät: „Alle Konzertgäste dürfen sich auf ein gefälliges und dennoch sehr anspruchsvolles Wohlfühlprogramm freuen. Das wird etwas ganz Besonderes!“

Neuwieds Bürgermeister Peter Jung und Stephan Amstad aus dem städtischen Kinder- und Jugendbüro (KiJub) wissen die jahrzehntelange Zusammenarbeit mit dem Lions Club und insbesondere mit Wolfgang Sulzbacher sehr zu schätzen. „Was Herr Sulzbacher in unserer Stadt seit Jahrzehnten ehrenamtlich leistet, ist alles andere als selbstverständlich“, ist Jung dankbar. Ein gutes Beispiel für sein Engagement ist das Gemeinschaftsprojekt von Lions Club, Diakonie Neuwied und Stadtjugendamt im Raiffeisenring, das viele Jahre erfolgreich lief und Kindern und Jugendlichen ein Betreuungsangebot nach der Schule bot.

Das Lernhelden-Projekt, das mit dem Erlös des Benefizkonzerts für mindestens ein Jahr finanziert werden soll, möchte Grundschulkinder aus sozial benachteiligten Verhältnissen beim Lernen unterstützen. An der Marienschule, der Sonnenlandschule und der Geschwister-Scholl-Schule – den drei zentrumsnahen Neuwieder Grundschulen – haben viele Kinder nicht die gleichen Bildungschancen, wie Kinder an anderen Schulen. Die Gründe hierfür sind vielfältig: Ein erheblicher Teil der Schülerinnen und Schüler wächst in Armut und beengten Wohnverhältnissen auf, viele von ihnen haben einen Migrationshintergrund und sprechen bei ihrer Einschulung kaum Deutsch. Diese Kinder benötigen gezielte Förderung, doch dafür fehlen oft die finanziellen Mittel.

Um diesem Problem zu begegnen, und den Kindern die ihnen zustehenden Kinderrechte auf Gleichheit und auf Bildung zu gewährleisten, haben der Lions Club Neuwied-Andernach und das Jugendamt der Stadt Neuwied gemeinsam das Projekt „Lernhelden“ erdacht. An allen drei Grundschulen soll zukünftig eine regelmäßige und bedarfsgerechte Hausaufgabenbetreuung angeboten werden. Die Förderung soll zunächst für ein Jahr sichergestellt werden – doch auch danach wird man Mittel und Wege finden, das Projekt zu verstetigen und die Kinder aus der Innenstadt und Heddesdorf längerfristig zu unterstützen, sind Sulzbacher und Jung überzeugt.

Die ersten Töne erklingen beim großen Lions-Benefizkonzert am Freitag, 28. März, ab 18 Uhr in der Neuwieder Matthiaskirche – der Einlass beginnt schon eine halbe Stunde früher. Karten sind im Vorverkauf in der Buchhandlung Wangler, im Musikhaus Neumann, der Buchhandlung Thalia Neuwied, bei Blumen Reiprich, der Tourist Information Andernach und der Buchhandlung Reuffel in Koblenz sowie an der Abendkasse für 20 Euro erhältlich. Der Gesamterlös aus dem Kartenverkauf kommt vollumfänglich dem Projekt Lernhelden zugute.

Foto: Stephan Amstad vom Neuwieder Kinder- und Jugendbüro (KiJub), Bürgermeister Peter Jung, Wolfgang Sulzbacher und Dr. Georg Reifferscheid (beide vom Lions Club Neuwied-Andernach; v.l.) freuen sich auf ein volles Haus und hochkarätige musikalische Darbietungen beim Lions Benefizkonzert in der Neuwieder Matthiaskirche. Foto: Felix Banaski