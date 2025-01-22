STADT NEUWIED – Kinder erkunden die digitale Welt – Stadt und AWO bilden erste „Medien-Füchse Neuwied“ aus

In einer Welt, in der viele Kinder Online-Gaming, Videos und Chats wie ganz selbstverständlich nutzen, ist es entscheidend, dass sie sicher und selbstbewusst handeln. Erwachsene kennen die Risiken oftmals, junge Nutzerinnen und Nutzer müssen sich dieses Gespür jedoch erst noch aneignen. Genau da setzt das Kooperationsprojekt „Medien-Füchse Neuwied“ von Eva Wahl, Schulsozialarbeiterin der Grundschulen beim AWO-Kreisverband Neuwied, und Tanja Buchmann von der Fachstelle Jugendschutz der Stadt Neuwied an.

Ziel ist ein offener Dialog mit Grundschulkindern über Chancen und Risiken der digitalen Welt – praxisnah und kindgerecht. Kinder werden im Projekt zu aktiven Experten für digitale Medien. Dabei geht es um Online-Gaming und die damit verbundenen Kostenfallen, den Umgang mit sozialen Netzwerken und Messengern – insbesondere Datenschutz, Chats und das Versenden von Fotos – sowie um Influencer, Werbung und den Einfluss, den sie auf Nutzende nehmen.

Zentral ist das Mitgestalten: Die Mädchen und Jungen übernehmen Verantwortung und wirken aktiv an den Elternabenden mit. So sind sie nicht nur Lernende, sondern selber auch Vermittlerinnen und Vermittler. Ziel ist ein offener Dialog zwischen Kindern und Erwachsenen über digitale Medien – ganz nach dem Motto: „Kinder erklären Erwachsenen ihre digitale Welt“, wie Tanja Buchmann betont. Das Pilotprojekt wurde mit zwei vierten Klassen der Margaretenschule Heimbach-Weis umgesetzt. Den Abschluss bildete ein gut besuchter Elternabend mit rund 50 Erwachsenen und 40 jungen „Medien-Füchsen“.

Dort präsentierten die Kinder eigenständig ihre Ergebnisse, zeigten selbstgedrehte Videos und gaben praktische Tipps für den sicheren Umgang mit digitalen Medien. Beim Quiz konnten viele Eltern noch Neues entdecken. Zum Abschluss erhielten die Kinder Urkunden und zählen nun zu den ersten „Medien-Füchsen“ der Stadt Neuwied. Eva Wahl und Tanja Buchmann planen, das Projekt gemeinsam weiterzuentwickeln. Rückmeldungen der Eltern – etwa aus einer geplanten Online-Befragung – sollen in die nächste Phase einfließen. Eine weitere Durchführung ist nach den Sommerferien vorgesehen.