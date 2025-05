STADT NEUWIED – Kinder entdecken kreativ ihre Rechte – Kinderrechteateliers in Neuwied

In der Kinderfreundlichen Kommune Neuwied werden die jungen Deichstädter gehört: Bereits seit 25 Jahren haben Kinder und Jugendliche hier ein festes Mitspracherecht – solange gibt es nämlich schon den städtischen Jugendbeirat. Passend zum Silberjubiläum startet das Projekt „Kinderrechteateliers: Unsere Welt – unsere Rechte“ für die Neuwieder Kindertagesstätten.

In verschiedenen Kinderrechteateliers können Kinder im Alter von 3 bis 7 Jahren auf spielerische und künstlerische Weise lernen, was ihre Rechte sind und warum es wichtig ist, sie zu kennen. Ob durch Malen im kreARTiv-Atelier, Tanzen in der Schlosstanzschule, Musizieren mit der Schatzkiste e.V. oder Schauspielern im Jungen Schlosstheater (JUSCH) – die Kinder haben die Möglichkeit, ihre Gedanken und Gefühle zu ihren Rechten auszudrücken. Sogar eine Kinderredaktion gibt es, die das gesamte Projekt dokumentiert. Das Besondere: Jede Kita in Neuwied kann das Projekt nutzen, um die Thematik in ihrer Einrichtung aufzugreifen und zu vertiefen. „Wir möchten, dass alle Kinder wissen, wie wichtig ihre Rechte sind – und dass sie in Neuwied gehört, gesehen und geachtet werden.“, erklärt Viktoria Nachtigall von der städtischen Kita-Sozialarbeit.

Der Höhepunkt des Angebots ist das Abschlussfest am Freitag, 26. September, in der Neuwieder Innenstadt. Hier kommen die Kinder aus allen Kitas zusammen, um ihre kreativen Werke zu präsentieren: Tanzaufführungen, das Theaterstück und ein Kinderrechte-Lied. Auch eine Ausstellung mit den entstandenen Kunstwerken ist geplant.

Die Ateliers werden im Rahmen des Programms „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung gefördert. In enger Zusammenarbeit mit lokalen Partnern wie dem städtischen Kinder- und Jugendbüro, dem evangelischen Kitaverband und dem kreARTiv-Atelier wird das Angebot umgesetzt. Für weitere Informationen können sich Interessierte an Viktoria Nachtigall wenden. Sie ist telefonisch unter 0176 603 94950 oder per Mail an viktoria-nachtigall@htz-neuwied.de erreichbar.

Foto: Ob musikalisch, künstlerisch oder tänzerisch: bei verschiedenen Angeboten können die kleinen Neuwiederinnen und Neuwieder ihre Rechte kennenlernen. (Foto: Viktoria Nachtigall)