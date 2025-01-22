STADT NEUWIED – KI entdecken – Praktische Anwendungen für Alltag und Beruf

Ob Gartenplanung, Bewerbung, Reise-App oder ein eigener digitaler „Agent 007“: Die KreisVolkshochschule Neuwied zeigt von August bis Dezember 2026, wie vielseitig Künstliche Intelligenz eingesetzt werden kann. Das Programm umfasst:

KI für Garten- & Einrichtungsplanung (13.08., Rengsdorf, kvhs-neuwied.de/R510-26-2)

Claude & Le Chat als datenschutzsensible Alternativen (21.08., online, kvhs-neuwied.de/G512-26-2)

Konfliktlösungen mit KI (25.08., Linz, kvhs-neuwied.de/L511-26-2)

Kreative Vereinsarbeit mit KI (17.09., online, kvhs-neuwied.de/G510-26-2)

Sichere KI-Recherche & Fake-News-Erkennung (01.10., Dierdorf, kvhs-neuwied.de/D510-26-2)

Gesundheitswandern mit KI-Impulsen (24.10., Linz, kvhs-neuwied.de/L512-26-2)

KI für Anfänger*innen mit ChatGPT (27.10., online, kvhs-neuwied.de/G541-26-2)

Lernen mit und lernen trotz KI (28.10., online, kvhs-neuwied.de/G170.11-26-2)

Deine eigene Reise-App mit KI (10.11., Linz, kvhs-neuwied.de/L510-26-2)

Protokolle mit KI erstellen (10.11., online, kvhs-neuwied.de/G542-26-2)

Besprechungen und Protokolle mit KI aufzeichnen (19.11., Rengsdorf, kvhs-neuwied.de/R511-26-2)

KI für Lehrende in der Weiterbildung (20.11., online, kvhs-neuwied.de/G500-26-2)

Eine starke Bewerbung mit KI – für Frauen (05.12., Linz, kvhs-neuwied.de/L501-26-2)

KI-Agenten als smarte Helfer (10.12., Puderbach, kvhs-neuwied.de/P510-26-2)

Die meisten Angebote kosten nur 5 Euro oder sind kostenfrei. Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten finden Sie unten den angegebenen Links oder erhalten Sie tel. unter 02631 347813 bzw. per E-Mail unter info@kvhs-nr.de.